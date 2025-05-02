美軍造了一款沒人要的東西...M10戰鬥車遭爆「過重」不符部隊需求

美軍新型的M10「布克」（Booker）戰鬥車被部隊認為「過重」，其接二連三的問題，凸顯了該車不符合最初需求的隱憂。（圖片擷取自DVIDS）

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涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍新型戰鬥車M10「布克」（Ｂooker），雖然為步兵提供了具備強大火力的機動車輛，但基層部隊開始發現，這輛戰車似乎有違「初衷」，不僅車重「過重」，且僅能供1架C-17運輸機載運1輛，而非原先考量的2輛。外國軍事網站報導，這是美國陸軍採購計畫弊病，導致該車逐漸被設計成不上不下、部隊不太想要的裝備。

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根據外國軍聞網站《Defence One》報導，當美軍開始將M10「布克」戰鬥車交付給坎貝爾堡（Fort Campbell）步兵部隊使用時，規劃人員卻發現，這輛戰鬥車「過重」，其近42噸的重量，營區內11座橋樑之中，有8座會在M10戰鬥車的重壓下斷裂，但已為時已晚。然而，這只是步兵部隊發現「布克」逐漸不被討喜的原因之一。

報導指出，這正是五角大廈採購亂象的縮影，一項研發流程過於冗長的計畫，導致最終交付部隊時，產品早已偏離原始需求的目標。在這起案例中，美軍早已察覺無法打造出符合最初構想的裝備，卻仍執意推進計畫，結果反而造出了一款自己沒那麼想要的戰鬥車輛。

美國陸軍部長辦公室技術主管米勒（Alex Miller）表示，這不單只是一個典型的軍備採購失誤而已，而是一個需求流程導致的慣性問題，讓陸軍自己都無法抽離，只能一路推行下去。

圖為M10「布克」戰鬥車透過C-17運輸。在取消「空投」需求後，載運數量也從1次2輛被縮減成1輛。（圖片擷取自DVIDS）

M10戰鬥車背後的問題，最早起源於2013年至2015年間，美軍第82空降師率先提出想要取代M551輕型戰車的需求，且可透過C-130或C-17運輸機空投，但由於沒有適合C-130尺寸的車體，因此「空投」的需求率先被放棄，計畫開始「歪樓」。米勒批評，一旦取消空投需求，這款車輛就失去了支援步兵的初衷，變得和主力戰車一樣笨重、難以快速部署。

後續美軍開始以「機動防護火力」（MPF）計畫推行此案，為了避免被預算審查，陸軍購買了504輛M10「布克」戰鬥車，但荒謬的是，在2022年，這項計畫需求被更新為「不需具備自動化或遙控能力」，這與當今力求無人化的國防發展背道而馳。



勉強推行的M10戰鬥車還出現了新難題，空軍近年更新了載重限制，導致原本一架C-17運輸機可載2輛M10的規劃，被縮減成1輛，其不上不下的重量，導致跟運送M1主力戰車的效益差不多。

米勒分析，這反映出整個流程難以中止的慣性，一旦進入正式需求程序，任何修改都得重啟流程，導致沒人願意喊停。現階段，美國軍方反而更指望全新設計且經減重的M1E3戰車問世，雖然近60噸的重量仍不是為空投而設計，但至少戰力更完善且更現代化。

美國陸軍部長辦公室技術主管米勒（Alex Miller）表示，M10不只是一個典型的軍備採購失誤，而是一個需求流程導致的慣性問題，讓陸軍自己都無法中止，只能一路推行下去。圖為他在2023年出席AUSA會議。（圖片擷取自DVIDS）

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