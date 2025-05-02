對美採購100套陸射魚叉反艦飛彈 國軍曝首批5輛飛彈車上半年抵台

我國自今年起獲得陸射魚叉反艦飛彈。（資料照，取自波音官網）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為強化「以陸制海」戰力及增加對敵軍船團的擊殺率，正向美國採購100套、400枚陸射魚叉反艦飛彈，預計明年底前先獲得32套。根據國防部本周送至立法院的預算解凍報告陳述，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車表訂於今年第一季（1月至3月間）解繳，今年上半年啟運至台灣。

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海軍為使反艦戰力更趨於完備，並預期對襲台船團的擊殺率達到70％以上，因此自2021年至2030年執行866億餘元預算，對美國採購100套、400枚陸射魚叉反艦飛彈。繼第一批配套裝備於去年下半年運抵台灣後，飛彈車等主要裝備則分成二大批次，第一批次共32套預計明年底前交付，第二批次剩餘68套則將在2028年以前運抵台灣。



國軍本周將陸射魚叉飛彈預算相關解凍報告送至立法院，報告內容明確提及，5輛飛彈發射車與1輛雷達車於今年第一季（1月至3月間）解繳，美方預計在今年上半年以前，提供交運文件並規劃船運的啟運事宜。

另為使後續交付作業順利，國防部報告提及，海軍將落實每月召開專案整合團隊（PIPT）工作會議、每半年專案管理會議（PMR），以及每二週與美方專案辦公室召開會議或視訊會議，依計畫節點管制國內工程執行，以及對美裝備交運進度，以利如期如質完成全案作業。

海軍對美採購的陸射魚叉飛彈，次型號為RGM-84L-4 Block II（U）型，是這款「長青樹」反艦飛彈的新型號，對於這型飛彈的確切射程，各界說法不一，波音公司官方資料稱超過67浬（約124公里）；我國海軍將領在立法院答詢時稱，我國採購性能優於美軍的一般型魚叉飛彈，外界推估射程超過148公里。我國採購型號為RGM-84L-4 Block II（U）魚叉飛彈，U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。（圖片取自波音官網）

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