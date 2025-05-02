美語老師要來了！ 陸射魚叉飛彈原廠師資今年起到海軍授課

我國對美採購的RGM-84L-4 Block II（U）型陸射版飛彈，首批附帶裝備於去年下半年抵台，今年上半年則將交付首批5套飛彈車。（資料照，取自波音官網，記者涂鉅旻製圖）

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對美採購100套陸射魚叉反艦飛彈 國軍曝首批5輛飛彈車上半年抵台

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍預計在今年上半年迎接首批對美採購的5輛陸射魚叉飛彈發射車及1輛雷達車，相關訓練配套也逐步成形。根據國防部這周送至立法院的預算解凍報告提到，原廠波音公司將提供15項飛彈發射車的訓練課程，預計今年至2027年擇定海軍技術學校，由美方教官實施授課。

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國防部本周送至立法院的預算解凍報告提到，海軍採購的100套陸射魚叉飛彈，其中5輛飛彈發射車與1輛雷達車於今年第一季（1月至3月間）解繳，美方預計在今年上半年以前，提供交運文件並規劃船運的啟運事宜。

另外，在飛彈車操作、維保的專業技能培養部分，報告也提及，波音公司軍售訓練飛彈發射車「魚叉武器控制系統操作」等15項課程，預計在今年至2027年於海軍技術學校實施，由美方教官授課。

海軍陸射雄三飛彈發射車。（資料照）海軍為強化整體作戰能力，預計最快在明年元旦成立濱海作戰指揮部，其中，陸基反艦飛彈部隊將從海軍艦指部海鋒大隊移編，並成立北、中、南、東四大打擊群單位。屆時，包括國造「雄風二型」反艦飛彈、「雄風三型」超音速反艦飛彈，以及「雄風三型」增程型超音速反艦飛彈，將與陸射魚叉飛彈並肩作戰，拒止敵軍艦艇對我國造成威脅。





陸射魚叉部署陣地 新竹湖口今年底啟動招標





另外，國軍另一份談及陸射魚叉飛彈配套工程的預算解凍報告揭露部署地點，報告陳述，包括宜蘭、花蓮、台南、高雄、屏東及台東等6個相關標案，工程進度均正常。但雲林虎尾、新竹湖口的標案，則預計於今年7月、12月啟動招標，並依照節點管制執行。

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