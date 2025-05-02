礦產協議換取軍售！川普對烏解封 首度同意出售價值16億元軍品

正當美、烏成功於上（4）月30日簽署礦產協議後，美國總統川普隨即對烏軍事解封，批准價值5000萬美元或以上的軍事出口許可；這也是他第二任期以來，首度同意對烏克蘭的實質軍事支持。（路透社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕川普日前態度強硬，暫緩所有對烏克蘭的軍事援助，不過就在美、烏成功於上（4）月30日簽署礦產協議後，川普隨即對烏軍事解封，批准價值5000萬美元（約新台幣16億元）或以上的軍事出口許可，這也是川普第二任期以來，首度同意對烏克蘭的實質軍事支持。雖然目前尚不清楚美國將同意向烏克蘭出售何種裝備，但此舉已表明美、烏正重新走向交流之路。

綜合《基輔郵報》與《衛報》等外國媒體報導，根據美國外交關係委員會4月30日收到的資訊，一項編號為EC-859的備忘錄顯示，美國國務院已批准了一項出口許可，允許以直接商業銷售（DCS）的方式，向烏克蘭出口價值5000萬美元（約16億新台幣）或以上的國防相關硬體設備與服務。這將是川普第二任期暫停所有與烏克蘭有關的軍事援助後，首次同意頒發此類許可。

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這項低調的軍事許可，正好發生在美、烏簽署礦產協議之際。英國《衛報》引述烏克蘭總統澤倫斯基1日說法稱，烏克蘭與美國日前簽署了備受關注的礦產協議，新的協議條件遠比先前預期來得有利，而這正是他上周參與教宗方濟各的葬禮期間，與川普在場邊會晤後促成的結果。

礦產協議除了對美烏雙方帶來部分軍事鬆綁外，外界也認為，這對烏俄戰爭的停火談判是個好兆頭。《基輔郵報》引述Tochnyi研究機構的分析師Colby Badhwar表示，所有的直接商業銷售都很低調，它們不會像對外軍售那樣公開宣布；儘管外界都認為川普會徹底切斷與烏克蘭的聯繫，但美國的武器銷售仍在繼續當中。

目前尚不清楚美國同意向烏克蘭出售何種武器，不過澤倫斯基日前表態，希望從美國購買價值300億至500億美元（約新台幣9600億元至1.6兆元）的防空系統和武器，作為未來安全保障。

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