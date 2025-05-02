啥？川普生日要大閱兵 外媒：屆時動員逾6600名兵力

據美聯社消息指出，美國陸軍計劃在6月14日川普總統生日當天舉辦閱兵儀式，屆時將有超過6600名士兵參加。而當天正好也是美國陸軍建軍250週年紀念。（美聯社資料照）

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涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕有這麼巧的生日大閱兵？根據《美聯社》消息指出，美國陸軍計劃在6月14日川普總統生日當天舉行閱兵儀式，屆時將有超過6600名士兵、至少150輛汽車、50架直升機、7個樂隊，以及可能有數千名平民參加。而從外媒獲得的內部文件顯示，美國陸軍真正的閱兵緣由，應當是為了慶祝規劃以久的建軍250週年，只是剛好與川普生日同一天。

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根據美軍《星條旗報》報導，美聯社於上（4）月29日至30日間，取得了一份此前未曾公開過的簡報內容；報導指出，美國陸軍計畫將於6月14日川普總統79歲生日當天，舉行閱兵儀式。這似乎是長期以來川普一直想要，但仍在討論的大型軍事遊行。

不過，該文件內容所真正涉及陸軍閱兵規劃，其實是有意在國家廣場舉行創立250週年紀念活動，並且當中預劃動員超過6600名士兵、至少150輛汽車、50架直升機、7個樂隊，以及可能參加的數千名群眾，總費用可能需要數千萬美元，包括把軍用車輛、設備、飛機和部隊從全國各地運送到華盛頓，以及為數千名軍人提供食宿。

美國陸軍創立於1775年6月14日，而6月14日這天正好也是川普生日；因此，這個閱兵規劃也不僅是為了總統生日。

目前，這項「生日閱兵」尚未真正定案，因為高昂的成本阻礙了計畫推動，但這些文件反映的是，美國陸軍已為白宮可能批准的閱兵，所制定的準備計畫。身為美國陸軍發言人之一的巴特勒（Dave Butler）上校表示，對於週年紀念的計畫感到非常興奮也樂觀其成；軍方希望把它打造成一個全國人民都能共同慶祝的活動，而閱兵式或許會成為其活動的一環。

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