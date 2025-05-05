美國ATACMS飛彈已交貨運台16枚 射程300公里有效壓制共軍蠢動

射程達到300公里的ATACMS飛彈，可以採用M270多管火箭系統（MLRS），或是HIMARS「海馬斯」多管火箭系統發射。（圖取自洛馬官網）

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射程300公里ATACMS飛彈由誰主導？國防部：陸丶海軍研討聯戰機制

〔記者羅添斌／台北報導〕美國軍事裝備交運抵台再傳捷報！根據國防部最新送交立法院報告指出，美國售台HIMARS「海馬斯」多管火箭系統，繼去年9月將首批11套HIMARS系統及訓練模擬器2套交運到台灣，由陸軍58砲指部接收訓練之後，射程可達300公里的ATACMS戰術區域飛彈，首批16枚，已在今年1月7日交運台灣，對提升國軍壓制共軍軍事行動，具有強大的威嚇能力。

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我國在HIMARS「海馬斯」多管火箭系統採購案中，共計向美國採購84枚ATACMS戰術區域飛彈，並分兩階段交運，第一階段為64枚，第二階段為20枚。

我國向美採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統，首批11套已在去（2024）年抵台，現於陸軍十軍團58砲指部進行成軍前接裝訓練。圖為2024年美日「利劍」（Keen Sword）聯合軍演期間，於北海道矢臼別演習場部署的M142多管火箭發射車。（美軍陸戰隊第三遠征軍官方X帳號）

根據國防部最新送交立法院的報告證實，第一階段64枚其中的16枚，已在今年1月7日交運台灣，餘48枚依美方排程，管制於今年第一季會全數交運。這也代表著，若美方依期程交運，則64枚ATACMS戰術區域飛彈，應已全數運交台灣了。

美國加速交運售台的軍事裝備，目前已有M1戰車中的首批38輛戰車丶HIMARS「海馬斯」多管火箭系統首批的11套系統，以及岸置魚叉飛彈系統中首批5套的飛彈車抵台，射程達到300公里的ATACMS戰術區域飛彈，首批飛彈也已進行交運。

國防部在報告中指出，本案計畫於109至116年編列325億2354萬7000元，採軍購方式向美籌購HIMARS「海馬斯」多管火箭系統（國軍名稱為遠程精準火力打擊系統）29套、戰術區域飛彈84枚、精準火箭864枚、訓練模擬器2套及附屬裝備。

全案裝備依發價書規劃，區分2批次交運，第1批於113至114年交運遠程精準火力打擊系統11套、戰術區域飛彈64枚及訓練模擬器2套等裝備；第2批於115至116年交運遠程精準火力打擊系統18套、戰術區域飛彈20枚及精準火箭864枚等裝備，目前產製及交運均依計畫節點執行，進度正常。

國防部並表示，第1批遠程精準火力打擊系統11套及訓練模擬器2套已於113年9月26日接收，另戰術區域飛彈64枚，其中16枚已於114年1月7日交運，餘48枚依美方排程，管制於2025年第1季全數交運。

在精進作為部分，國防部表示，為利如期交裝，專案駐美連絡官持續每2個月至美軍兵工廠稽核產製進度，確實管制美方於115至116年完成第2批裝備及彈藥產製並交運。

烏軍「海馬斯」多管火箭系統發射ATACMS 飛彈。（取自烏克蘭武裝部隊臉書）

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