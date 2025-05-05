射程300公里ATACMS飛彈由誰主導？國防部：陸丶海軍研討聯戰機制

可達300公里的ATACMS戰術區域飛彈，這款戰術飛彈的運用，涉及國土防衛作戰及濱海作戰，究竟要由誰來主導？國防部的答案是：由陸軍丶海軍司令部共同研討聯戰機制作為。（美軍DVIDS）

相關新聞

美國ATACMS飛彈已交貨運台16枚 射程300公里有效壓制共軍蠢動

〔記者羅添斌／台北報導〕射程可達300公里的ATACMS戰術區域飛彈，首批16枚已在今年1月7日交運台灣，對提升國軍壓制共軍軍事行動，具有強大的威嚇能力。但這款戰術飛彈的運用，涉及國土防衛作戰及濱海作戰，究竟要由誰來主導？國防部給了不算答案的答案：那就是由陸軍丶海軍司令部共同研討聯戰機制作為，以利強化國土防衛作戰能力。

請繼續往下閱讀...

國軍各型中長程飛彈丶短程火箭的運用，過去依作戰範圍及運用的主導權，將各式防空飛彈（天弓丶愛國者）丶巡弋飛彈（雄二E丶雄昇）及地對地彈道飛彈交由空軍全權主控，海軍各式反艦飛彈（雄二丶雄三丶增程雄三及岸置魚叉飛彈系統）由海軍控管運用。

至於陸軍方面，過去是以重型火砲及雷霆二千多管火箭系統為主，雷霆二千系統最大射程的火箭彈彈種為45公里，儘管中科院已研製完成射程達到70公里的新型彈種，但尚未下達量產決心，由於射程都未達一百公里，因此仍由陸軍自行管控運用。

軍方人士說，在新購ATACMS戰術區域飛彈的首批16枚已交運到台灣之後，過去各型飛彈丶火箭由不同軍種各自管控的作戰指揮型態，已產生了新的變化，陸軍的ATACMS戰術區域飛彈，射程可達300公里之遠，不僅可有效處理國土防衛作戰的需求， 也可達到以陸制海的戰術運用，ATACMS戰術區域飛彈的射程甚至比海軍大多數的反艦飛彈都來的遠，但陸軍的雷達系統偵搜丶引導距離不一定跟的上。

他說，明年元旦在海軍的濱海作戰指揮部成立之後，屆時ATACMS戰術區域飛彈的作戰運用主導權，是仍由陸軍主導？還是由海軍接管主控？在軍方內部有相當程度的討論，因為這涉及軍種長程火力的運用，以及針對敵方重大目標及大型船團鎖定攻擊時的火力協調分配。

國防部本週則在最新送交立法院的報告中給了答案：為因應未來國軍聯合作戰任務，陸軍與海軍司令部已共同研討聯戰機制作為，以利強化國土防衛作戰能力。

「海馬斯」曾經登上美軍「安克拉治號」（LPD-23）兩棲船塢運輸艦飛行甲板發射火箭彈。（取自美軍印太司令部官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法