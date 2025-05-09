軍武新知》一型三機效率獵雷 「台和1號」水下無人艇為反封鎖找解方

民間廠商知洋科技，8日在台船基隆總廠進行旗下「台和1號」水下無人獵雷艇的媒體公開展示。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程、劉宇捷／基隆報導〕中國對我文攻武嚇不減反增，解放軍軍演甚至擴大演練「圍台」，促使國軍加緊構思反制戰略；首當其衝的海軍，近年除積極採購快速布雷艇，也正計畫籌建新世代獵雷戰力。為此，民間廠商知洋科技首度公開旗下「台和1號」無人獵雷艇並做性能展示，其一機三式的設計，可高效標定、清除水下威脅，為海軍反封鎖戰法找出路。

知洋科技8日於台船基隆總廠，公開展示旗下首款「台和1號」水下無人獵雷艇，並就地進行性能展示。知洋總經理湛翔智說明，「台和1號」依裝備不同可分為偵搜、旗艦和反制三型，其中，各型標配的成像、掃描聲納用以搜索繫留雷，旗艦型才有的側掃聲納則針對沉底雷而設；至於反制構型，則搭配可遠端「爆雷」的聲學引信，兼具除雷效率及反封鎖戰術效益。

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8日演示的台和1號艇身前端，配有LED燈、攝影鏡頭、掃描聲納。（記者劉宇捷攝）

此外，湛翔智還實操「台和1號」讓媒體一窺其性能。本報現場觀察，該無人艇採內置電池驅動，以光纖線纜連結岸際控制器進行操作、結構簡明。根據官方資訊，該艇長2.3公尺、重100公斤，最大速度4節（約7.4公里／時），可連續操作2小時；搜索性能方面，無人艇可在水下200公尺處作業，搭配的掃描聲納搜索距離有75公尺、成像聲納120公尺，至於側掃聲納的搜索範圍則有200公尺遠。

「台和一號」依搜索裝備不同，區分為偵搜型、旗艦型和反制型，前兩者分別搭載不同聲納用以針對繫留雷、沉底雷；反制型則運用聲學引信和炸藥，有效標定、清除水下威脅。圖為知洋總經理湛翔智監督台和1號吊掛下水。（記者劉宇捷攝）台和1號實際下水情形。（記者劉宇捷攝）

值得一提的是，除了台和1號艇，知洋也同步設計了人員訓練模擬器，可讓教官在系統中設定洋流、水速、水質等條件模擬不同情境，訓練學員操作及搜索能力，並加速換裝進程，整體方案來說相對完備。

現場人員實際操作訓練模擬器，演練台和1號搜索繫留雷搜索課目。（記者劉宇捷攝）

湛翔智補充，「台和1號」先前亦曾在小琉球周邊海域測試過，而本次在基隆演示，會納入後續精進的參考，持續完善系統設計。

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