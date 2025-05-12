「海馬斯」系統首度在台實彈射擊 11車全出動發射33枚火箭彈

陸軍今（12）日於中科院屏東九鵬基地，展開年度精準飛彈射擊操演，首日上午先是由國造的雷霆2000多管火箭系統揭開序幕，下午則由11輛海馬斯多管火箭系統，一連射出33枚導引火箭彈。（記者陳逸寬攝）

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陸軍「海馬斯」在台首射 專家：可嘗試授權生產或與國造系統整合

〔記者陳治程／九鵬基地報導〕就等這一刻！為強化陸軍長程戰術打擊能力，我國對美採購29套M142多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS），首批11套系統去年9月起陸續接收、由陸軍58砲指部率先展開接裝訓練後，總算在今（12）日的屏東九鵬基地全員現身，進行在台首次實彈射擊，一共打出33枚火箭彈，象徵國軍的縱深打擊戰力邁向新階段。

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陸軍今日起實施年度精準彈藥射擊操演，上午由「雷霆2000」多管火箭車揭開序幕；下午則由同單位的「海馬斯」多管火箭系統接力登場，也是該裝備在台首度實彈射擊。此次11輛「海馬斯」發射車全員出動，並採3、3、3、2車編隊，分成4波次射擊導引火箭彈（GMLRS），一共射擊33枚火箭彈。

國軍海馬斯多管火箭發射瞬間。（記者陳逸寬攝）射擊指揮官在操演期間，也下達了「齊發」命令，只見進入砲位的海馬斯系統們同步開火，多枚火箭彈射向天際，硝煙四起、震耳欲聾，在初登場之際就展現強悍戰力。

這次操演屬於陸軍年度精準彈藥射擊操演一環，也是海馬斯系統接裝訓練的一部分；隨後的「神弓」操演將射擊刺針防空飛彈，「神鷹」操演則由航特部直升機進行實彈射擊，搭配今日的「雷霆」操演，全面驗證陸、空聯合戰術打擊火力。

根據本報記者現場觀察，海馬斯今日實彈射擊期間，首輪有出現提早發射的「偷跑」情形，第二輪也發現有官兵在射擊期間，下車進行調整；對此，58砲指部副指揮官何至中上校表示，上述情形均屬序號異常，官兵也在當下立即應處，他強調，這也是接裝訓練的一環，透過實際狀況排除，來提升實戰化訓練的效果。

國軍海馬斯多管火箭發射。（記者陳逸寬攝）我國29套海馬斯多管火箭系統，是在2020年建案編列325億2354萬7000元，向美採購而得，另有84枚「陸軍區域戰術飛彈」（ATACMS）、864枚導引火箭彈、訓練模擬器和彈藥。根據國防部送交立法院的最新預算解凍報告顯示，截至目前為止，首批11套系統、16枚ATACMS飛彈和2套模擬器已交付陸軍，其餘48枚同型彈則管制於今年第一季交付；剩餘18套系統、20枚ATACMS彈和精準火箭彈，預計管制於明（2026）年全數交畢。

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