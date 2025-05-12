陸軍「海馬斯」在台首射 專家：可嘗試授權生產或與國造系統整合

海馬斯多管火箭系統射擊期間，曾遭遇「偷跑」、訊號異常等問題，58砲指部副指揮官何至中上校表示，相關情形都有美方原廠人員協助現場指導。（記者陳逸寬攝）

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「海馬斯」系統首度在台實彈射擊 11車全出動發射33枚火箭彈

〔記者陳治程／九鵬基地報導〕陸軍今（12）日在中科院屏東九鵬基地展開年度「精準彈藥射擊操演」，眾所矚目的11套海馬斯系統也在下午初試啼聲，射擊33枚精準火箭。不過，在「海馬斯」射擊過程中，一度發生「偷跑」、人員下車調整系統的情形，58砲指部副指揮官何至中表示，這屬訓練一環，並有美方原廠人員協處；軍事專家鄭繼文則建議，中科院可嘗試引進海馬斯導引技術、整合國造系統火控，強化兩者整合後的不對稱作戰效能。

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陸軍十軍團58砲指部副指揮官何至中上校現場接受採訪，並說明射擊期間故障排除情形。（記者陳逸寬攝）陸軍58砲指部副指揮官何至中上校表示，旗下多管火箭飛彈連的海馬斯系統，是接裝以來首度在大眾面前現身。射擊期間，射擊官兵均依美方準則、教範操作。針對首輪射擊「偷跑」、次輪操作異常情形，何至中說明，相關情形是「訊號異常」，官兵在事件當下均立即處理，並在美方原廠洛克希德．馬丁人員的安全協助、技術指導下，完成故障排除。

何至中強調，雷霆2000、海馬斯系統皆是砲兵火力骨幹，未來將妥善運用，達成全縱深防衛的戰略目標。

亞太防務雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文現場接受採訪。（記者陳逸寬攝）同樣在場觀看此次操演的軍事專家、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，在俄烏戰爭一戰成名的海馬斯多管火箭系統，其GPS導引的攻擊火力威猛、精準性高，整體性能優於國造的雷霆2000系統；儘管如此，此次參與精準彈藥射擊的海馬斯系統，仍在成軍前的接裝訓練階段，驗證系統接戰程序、故障排除等任務，因此，官兵期間遭遇異常狀況的情形，實屬可接受的範圍。

陸軍今日在中科院九鵬基地展開年度精準彈藥射擊操演，同時也是砲兵部隊「海馬斯」在台實彈射擊的處女秀。（記者陳逸寬攝）他認為，著眼於海馬斯系統的性能優勢，中科院等有關單位可嘗試將其火箭彈和雷霆2000的彈藥進行整合，如適度引進其位衛星導引技術至國造系統的火控中，促進雙邊系統情資互通，甚至洽談授權生產，在國軍不對稱作戰的建構上，將甚有助益。

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