賴清德視導工兵訓練中心 HESCO防禦工事成阻絕敵軍新利器

圖為陸軍工兵訓練中心今（16）日上午接受總統賴清德視導，並進行「機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置」演訓，圖中正在填裝的設施，即為最新採購的HESCO防禦工事。（記者田裕華攝）

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賴清德勗勉海軍反潛航空指揮部 肯定展現國軍「千里眼」

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德今（16）日南下視導「陸軍工兵訓練中心」、「海軍反潛航空指揮部」並予以勗勉，除參觀海軍S-70（C）反潛直升機和相關裝備，也觀賞工兵部隊演練架設阻絕敵軍的防禦工事；不過，演練中除了常見的鋼刺蝟、鐵絲網外，還多出一排新型的「HESCO」蛇籠型防禦工事，是國軍能快速建構作戰掩體的最新利器。

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賴清德今日上午抵達位於高雄燕巢的金陵營區，勗勉陸軍工兵訓練中心官兵，並視導部隊操演「機動阻絕器材架設」；期間，可見工訓中心官兵擺出HESCO防禦工事後，接著由砂石車將運載的砂土倒至一旁備便；官兵依序展開防禦工事成蛇籠狀後，再用重型機具逐步填入砂土，形成堅實的帶狀防禦工事，搭配既有的鋼刺蝟、鐵絲網，強化阻滯敵軍效能，提升部隊戰時生存性。

工兵訓練中心官兵擺出HESCO防禦工事。（記者田裕華攝）準備裝填防禦工事的沙土由砂石車傾倒備便。（記者田裕華攝）工兵官兵迅速展開HESCO防禦工事，並排成帶狀掩體準備裝填砂石。（記者田裕華攝）而在HESCO防禦工事外，官兵也同步架設常見的鋼刺蝟和鐵絲網，強化阻絕設置效能。（記者田裕華攝）

事實上，這款新型的防禦工事並非首次曝光。國防部官方社群去（2024）年11月貼文就寫道，陸軍54工兵群當時運用蛇腹型鐵絲網、鋼材、鋼管等阻材，加上消波塊、漁網、油桶等資材，實施「灘岸阻絕」、「港口阻絕」、「聯外道路阻絕」及「反空機降阻絕」設置；其中就有2張照片，捕捉到官兵搬運本次演練所用的「HESCO」防禦工事。

這款裝備過去曾投入2000年代的阿富汗戰爭、伊拉克反恐戰爭，是美軍工兵部隊的現役同款裝備。根據製造商艾斯科公司（HESCO）官方資訊，這款防爆掩體採扁平包裝，箱形展開後即可填充砂石，僅需2員、1機就能在20分鐘搭建一堵10公尺長的牆壁、也易於卸除，若以傳統人力堆疊沙包，則得耗時數小時才能完工，兩者間構築效率的落差顯而易見。

圖為美軍2017年於伊拉克某處，運用HESCO防禦工事建構戰術集結區，協助當地部隊打擊伊斯蘭國組織（ISIS）。（美軍DVIDS網站）

有軍方官員透露，陸軍目前是以小批量方式籌獲該裝備，優先供下基地、演訓部隊使用，日後會考量使用和作戰需求陸續建案採購。不過，由於我國氣候較中東國家潮濕，加上該工事構築成本較高、需額外構築射擊與觀察位置，以及頂部防護力較弱等情形，都將在後續演訓中驗證，以檢驗其作戰運用的契合度是否足夠。

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