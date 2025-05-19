令人喪膽的水鬼「龍頭」現身 海龍蛙兵營長：隨時掌握戰場主導權

海龍蛙兵的「龍頭」、兩棲偵察營營長潘姓中校。（青年日報提供）

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「陸上萬公尺、海上5公里」 成立逾70年的海龍蛙兵要有十八般武藝

〔記者涂鉅旻／台北報導〕俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營官兵，持續在外離島第一線守護台海安全，軍媒今日罕見地發布被稱為「龍頭」的營長潘姓中校專訪，他強調，海龍蛙兵不僅體能、戰技的要求，還要有堅忍意志、高度紀律與靈活戰術思考，也要學習任務式指揮，並隨時掌握戰場主導權。

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國軍有二支被稱為「蛙人」的精銳勁旅，其中一支為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，在受訓與展演時身著深綠色虎斑迷彩短褲，另一支即為隸屬陸軍航特部的兩棲偵察營，穿著紅色短褲，並以澎湖、金門、馬祖等外離島為駐地。兩支部隊都具備「三棲」作戰能力，以海龍蛙兵為例，必須嫻熟各項戰技、操舟、潛水、長泳、爆破、山地戰、反恐、反劫持等能力。

海龍蛙兵展現戰技與訓練成果。（資料照，記者吳正庭攝）考量海龍蛙兵的部隊性質與任務屬性，因此指揮階層較少在鎂光燈前亮相，不過，國軍媒體《青年日報》今日發布「龍頭」、兩棲偵察營營長潘姓中校的專訪，談及部隊的選材、任務與本職學能。

潘姓營長說，做為國軍少數具備水、陸域兩棲機動能力的特種部隊，兩棲偵察營官兵執行任務時，常需面臨極端任務情境與難以預料的敵情威脅，因此，在人員遴選上，講究「精選人才」，所要求的標準，不僅體現在體能、戰技，更需具備堅忍意志、高度紀律與靈活戰術思考，才能打造蔚為國用的精銳勁旅。

外界對部隊有著「一個口令、一個動作」的刻板印象，但潘姓中校說，「在兩棲偵察營裡，無論階級為何，每一個人都能是領導者角色」！因為兩棲偵察營要的不是只會純粹執行命令的「機器」，而是能獨立思考、迅速判斷的精英戰士。因此，無論是軍官、士官或士兵，在執行基地進訓、支援友軍等各項任務期間，都有機會擔任計畫作為主導者，學習「任務式指揮（Mission Command）」，也就是在上級指揮官意圖範圍內，自行裁量具體實行要領，進一步培養「獨斷專行」思考能力與膽識。

潘姓營長也強調，所謂「先發制人」並非主動攻擊之意，而是隨時掌握戰場主導權。做為敵後滲透、作戰主力之一的兩棲偵察營，所扮演的角色，正是為國軍蓄積有力的攻擊手段，在戰事發生時，得以隨時策應各項突發狀況，使兩棲偵察營的榮光得以源遠流長、薪火相傳。

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