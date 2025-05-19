「陸上萬公尺、海上5公里」 成立逾70年的海龍蛙兵要有十八般武藝

海龍蛙兵的訓練相當嚴苛，但也是成為精銳勁旅的必經之路。（資料照，軍聞社提供）

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令人喪膽的水鬼「龍頭」現身 海龍蛙兵營長：隨時掌握戰場主導權

〔記者涂鉅旻／台北報導〕駐守外離島第一線、又被稱為「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營官兵，是各個身懷絕技的菁英戰士。海龍蛙兵訓練內容超乎常人，必須具備「陸上（跑走）萬公尺、海上（游泳）5公里」的優異體能戰力，還要有絕壁登降、戰鬥潛水、野外求生、滲透、破壞與襲擊等「十八般武藝」，才能讓這支成立超過70年的勁旅優良傳統長存。

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海龍蛙兵民國42年在前總統蔣介石的指示下，陸軍在金門成立其前身「偵察隊」，翌年更名「成功隊」，51年擴編「成功大隊」，隨後於62年整編陸軍1001、1002兩棲偵察連、成功第一、二大隊，以及東引反共救國軍海上突擊隊等為「陸軍101兩棲偵察營」，94年併入陸軍航空特戰指揮部。這批勁旅平時負責水文調查、運補護航、高級貴賓接轉、火砲射擊戒護等任務，戰時則實施近岸水域作戰等重要任務。

至於海龍蛙兵的體能、戰技有多勁爆？《青年日報》今日發布專題介紹指，兩棲偵察營官兵早年曾負有滲透敵軍據點，執行沿岸「摸哨」、襲殺、破壞等任務，屢建戰功，導致「水鬼」威名不脛而走，也為這支精銳部隊抹上濃厚神秘色彩。然而，要成為一名神出鬼沒、浪裡白條的「海龍蛙兵」，官兵既須具備「陸上萬公尺、海上5公里」的優異體能戰力，且絕壁登降、戰鬥潛水、野外求生、滲透、破壞與襲擊等「十八般武藝」缺一不可。

海龍蛙兵跳蛙人操情形。（資料照，記者吳正庭攝）這篇報導介紹，要成為兩棲偵察營成員，需歷經儲訓隊為期3個月、2階段的訓練，要求學員具備特種部隊體能戰技標準，更透過「硬漢週」設下重重關卡，驗證學員能在極度高壓、疲憊狀態下，仍能發揮「絕對服從，忍耐到底」精神，憑藉過人毅力，完成最終考驗。

而官兵通過「硬漢周」、取得「蛙牌」後，只是進入兩棲偵察營的「敲門磚」，通過儲訓隊考驗後，官兵需學習進階特種戰術、戰技乃至主戰裝備操作，且依個人適應能力區分「快艇」、「偵察」2大主軸分流。

其中，快艇排部分，熟稔海龍艇、成功艇等主戰裝備性能，並學習航行計畫擬定、水文偵察等航海戰術、戰技；偵察班則進一步精進限制空間戰鬥（CQB）、小部隊作戰（SUT），乃至特種偵察要領等項，同時也定期透過「關鍵戰力競賽」，與友軍特種部隊進行體能戰技交流，持續厚植可恃戰力。

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