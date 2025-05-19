打造陸軍防空「神射手」 雙聯裝刺針飛彈模擬器讓訓練更聰明

雙聯裝刺針飛彈系統於國軍今年「神弓」精準飛彈射擊操演實施情形。（軍聞社官方X帳號）

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汰換超齡PSTAR系統 中科院「鷹眼」雷達配刺針飛彈強化野戰防空

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍上週一連五天相繼實施「雷霆」、「神弓」及「神鷹」精準彈藥射擊操演，全面展現砲兵、陸航與陸戰隊等部隊的堅實戰力。其中，可用於陸、空儎台的刺針飛彈，更是繳出命中率「滿百」佳績，令在場官兵、軍事迷讚譽有加；而今（2025）年起，陸軍將啟用全新的雙聯裝刺針飛彈模擬器，提升整體訓能，養成更多可參與野戰防空體系的神射手。

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陸軍是在去（2024）年初委託中科院研製「新型雙聯裝刺針飛彈系統訓練模擬器」，全案預算為新台幣1億7863萬2千元，去年底交軍後，交付給陸軍砲兵訓練指揮部（簡稱砲訓部）；國防部表示，該模擬器可模擬實戰場景、聲光效果，使學員熟悉刺針飛彈系統各操作程序，強化戰場接戰與應變技巧。

陸軍去年委中科院研製，並進駐砲指部的「雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器」。（取自青年日報）

這套新世代訓練利器今（19）日首度在國軍媒體《青年日報》報導中曝光。內容提到，為厚植野戰防空訓練能量，砲訓部去年底建置雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器，使訓員能擺脫現實環境限制，熟稔武器專長和操作要領。該系統以雙聯裝刺針飛彈系統為主體，內建全台50多處訓練圖資，可模擬城市、機場及沙漠等場景，搭配時段、天氣、風向等條件，客製化實施個人、多系統聯合接戰訓練。

該系統還有兩項特色，首先是伺機設定機制，該機制允許教官模擬飛彈遲發、EDU故障、馬達不發火等情形，強化訓員在敵我識別、目標鎖定，以及「超仰」等射擊程序的臨戰應處；再來是「系統射擊訓練想定」、「戰術想定」雙模式圖資，其中，前者可模擬射手在各地戰術位置中，依敵情想定實施射擊訓練，強化訓員運用當前地形、地物接戰，使作戰概念更清晰。

雙聯裝刺針飛彈訓練模擬系統內建全台50多處訓練圖資，可選擇城市、機場及沙漠等場景，搭配時段、天氣、風向等條件，視需要實施個人、多系統聯合接戰訓練。（取自青年日報）教官可在系統中下達不同的臨戰狀況，並運用系統紀錄的射擊數據，持續修正訓員的操作情形，提升其對編制武器的熟悉度。（取自青年日報）官兵進行雙聯裝刺針飛彈模擬器實操訓練。（取自青年日報）

刺針飛彈在我國服役近30年，早已是車載「復仇者」（Avenger）、陸基雙聯裝（DMS）防空系統，以及AH-64E「阿帕契」（Apache）攻擊直升機的主力武裝；今年起還將迎接178套人攜式刺針飛彈發射系統、500枚飛彈入庫。到了該專案結案的2031年，陸軍將增購超過2500枚刺針飛彈，大幅充實野戰防空火力。

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