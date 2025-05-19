汰換超齡PSTAR系統 中科院「鷹眼」雷達配刺針飛彈強化野戰防空

陸軍於2017年長青16號操演期間，出動「蜂眼」相列雷達車實施演訓。（國防部官方Facebook）

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打造陸軍防空「神射手」 雙聯裝刺針飛彈模擬器讓訓練更聰明

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍野戰防空體系近年進入換血期，除役的鷹式、檞樹飛彈由美製復仇者、國造陸射劍二系統取代後，新購的目獲雷達系統也將與新武器搭配，唯詳細資訊至今仍是個謎；不過，軍媒今日刊出的雙聯裝刺針飛彈模擬器專題之中，間接證實「鷹眼」雷達已汰換屆壽的萊茲、PSTAR雷達，整合國、外造系統強化野防效能。

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陸軍去（2024）年底於砲訓部啟用的中科院「雙聯裝刺針飛彈訓練模擬系統」，可讓訓員打破現實環境限制，提高編制武器專長的訓練頻率、品質，強化臨戰應變能力；而在軍媒《青年日報》今（19）日報導中，則提及該系統結合雷達終端機，可模擬接收中科院「鷹眼野戰防空相列雷達系統」的空中目標情資，即時引導射手接戰，有效精進飛彈班長、射手、副射手等員的協同接戰及應處。

陸軍去（2024）年底在砲訓部啟用雙聯裝刺針飛彈訓練模擬系統，有效提升專長官兵訓練頻次，強化訓員臨戰應處能力。（取自青年日報）中科院的雙聯裝刺針飛彈訓練模擬系統，可與其研發的「鷹眼」野戰防空相列雷達系統搭配，訓練官兵情資傳遞，提升接戰程序熟稔度。（取自青年日報）

為汰換已屆壽十年的「機動搜索暨目標獲得雷達」（PSTAR）雷達，陸軍2022年起編列新台幣32億4749萬8千元，分批採購11套「新型目獲雷達系統」及65部雷達情資顯示器，提升外、離島野戰防空效能；另據今（2025）年度公開預算，陸軍自前（2023）年起換裝這型雷達，預計明（2026）年全數換裝完成。

值得一提的是，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部（簡稱教準部）今年初公告一項決標案指出，該部委由軍備局401廠印製《陸軍鷹眼雷達接戰管制系統訓練手冊》並於3月底交付，而前述首度曝光的鷹眼雷達，就引發外界對其是否為新型目獲雷達的揣測；如今，國軍官媒指出「鷹眼」來自中科院，這也隱喻新型目獲雷達，有高機率是現役車載「蜂眼」雷達的衍生型。

圖為投入國軍2023年春節加強戰備操演的陸軍檞樹飛彈車（右）和萊茲雷達（左），現均已除役。（中華民國陸軍官網）

隨著高齡的美製防空系統悉數退役，陸軍的新一代野戰防空骨幹將由國造陸劍二、復仇者系統共同撐起，而本次曝光的鷹眼雷達，未來可整合前兩者及雙聯裝刺針飛彈，有效建構區域防空火網，確保地面重要設施、部隊遠離空中威脅。

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