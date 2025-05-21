國旗塗裝超搶鏡！ 馬空軍司令駕駛Su-30MKM戰機大秀飛技

2025蘭卡威航展今天進入第二天，做為多用途重型戰鬥機的俄系Su-30也參與Solo特技表演，不過，今日來了特別嘉賓參與！馬來西亞空軍上將司令今親自乘坐戰機升空參與高難度表演。（記者劉宇捷攝）

相關報導請見

軍武直擊》F/A-18「大喇叭」秀爆蘭卡威 突破音速瞬間驚豔全場！

〔特派記者劉宇捷／蘭卡威報導〕馬來西亞兩年一度的「2025蘭卡威國際海事航空展」（LIMA 2025）展會進入第二天，而今（21）日最大焦點當屬皇家空軍（RMAF）的蘇愷-30重型戰機，不只機背國旗塗裝艷麗奪目，馬國空軍4星上將司令更在前座駕駛，升空一展飛行美技，揮舞國旗的同時，也將這款「混血兒」戰機的機動性能發揮到盡致！

請繼續往下閱讀...

今日的單機特技表演中，馬拉西亞空軍司令阿斯加爾（Asghar）上將親自坐進Su-30MKM戰機前座駕駛，一同升空大展精湛飛技。現場可見一群當地媒體聚集在戰機旁，爭先紀錄寶貴一刻；有賴其優秀的機動性，這架戰機升空後先後展示「眼鏡蛇機動」、「落葉飄」以及「空中高攻角懸停」等高難度特技，令地面觀眾看得是驚訝萬分，可謂精采絕倫。

2025蘭卡威航展今天進入第二天，做為多用途重型戰鬥機的俄系Su-30也參與Solo特技表演，不過，今日來了特別嘉賓參與！馬來西亞空軍上將司令（前座者）今親自乘坐戰機升空參與高難度表演。（記者劉宇捷攝）2025蘭卡威航展今天進入第二天，做為多用途重型戰鬥機的俄系Su-30也參與Solo特技表演。圖為Su-30地展機。（記者劉宇捷攝）

Su-30MKM戰機為俄系蘇愷-30戰機的馬國客製版，以外銷版Su-30MK型機搭配多國航電、武器系統整合而成，和印度空軍Su-30MKI型機系出同源。該國2003年簽約採購18架同型機後，首架新機於2007年正式交軍服役；而該機編號的「MKM」，分別指的是「現代化」（Modernized）、「出口型」（Kommercheskiy）、以及「馬來西亞」（Malaysia）。

這款由俄羅斯蘇霍伊設計局（Sukhoi）為其量身打造的雙座多用途戰機，不只機動性優異，遠距打擊能力精準，其由法、南非廠商共同打造的航電系統，也是東南亞地區罕見的「混血兒」組合。

2025蘭卡威航展今天進入第二天，做為多用途重型戰鬥機的俄系Su-30也參與Solo特技表演。圖為Su-30地展機。（記者劉宇捷攝）

Su-30MKM戰機的跨國航電配置，除選用法國泰勒斯集團（Thales）的前視紅外線（FLIR）暨雷射測距器、頭盔顯示器（HMS），更搭載南非Avitronics公司的電戰干擾系統，以及俄製Phazotron N011M Bars雷達，構成極具彈性的感測器與對抗組合。

此外，該機配備兩具擁有「向量推力」的AL-31FP渦輪扇發動機，使其可以達到浮誇的機動性；此外，可別小看其高頻、輕盈的運轉聲音，該引擎在發動時會發出特殊低沉的「嚎叫」聲，大推力起飛時的震撼感也絲毫不輸美系戰機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法