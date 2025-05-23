顧立雄專訪》調整兵力結構確保總員額不墜 今年編現比樂觀恢復至8成

國防部長顧立雄接受本報專訪。（記者張嘉明攝）

相關新聞

可徵役男雪崩下跌 徵集降到7萬「紅線數字」預估提前至今年到來

〔記者吳哲宇、涂鉅旻、方瑋立／台北報導〕國防部最新報告內容指出，受少子化影響，今年可徵役男僅有7萬083人，預估至130年更僅有6萬8645名役男可受徵集，國家人力流失已成為國安危機。但國防部長顧立雄說，在經過三軍兵力結構調整後，總員額不會下調，今年底編現比可望恢復至8成。

請繼續往下閱讀...

顧立雄接受本報專訪表示，國軍的員額應該不會往下調整，但是三軍各兵種之間會有一些不同調整，相關的調整都是因應作戰任務的檢討，然後來做規劃。國軍官員私下補充，例如「海馬士」系統只要3人就能操作，相較之下，過去砲兵部隊要到8人才能操作，再加上維保人力，等於數倍於海馬士，因此組織都會調整。

不過，在出生率下滑的情況下，可徵役男銳減，在不調整總員額情況下，要如何維持相同的招募數？對此顧立雄說，其實國軍今年的招募成效還不錯，在調整管理措施和甄選條件後，目前與113年同期來看，招募報名人數增加616人，留營成效則從81.5%增加到83.9%，不適服人數則是減少541人，正期班的招收狀況也都比去年要好。

顧立雄樂觀預判，國軍今年年底的編現比，希望可以達到80%，這當然也與一年期義務役去年開始投入國軍運作有關。

顧立雄還說，隨著義務役不斷的投入，成為國軍兵力之中備充分訓練的合格步槍兵之外，「可能可以具有一些中高階的專長」，這對兵力結構也有很大幫助。

根據國防部近期的預算解凍報告，人事參謀次長室指出，考量社會少子化趨勢，以歷年招募經驗常數16.9％及役政司提供徵集數據計算，國軍114年度招募計畫日標預估概為1萬4563員，與113年招募目標1萬8906員相較，招募人數減少4343員。

人次室表示，為有效穩固部隊基層人力，前年底已針對開源節流作法檢討14項措施，113年度招募目標1萬8906員、獲得1萬7971員，年度獲得率為95.1%；另統計國軍113年留營率為82.0%，高於部頒留營率76%，與112年留營率78.5%相較提升3.5%。

人次室指出，國軍111年及112年不適服人數均突破5千，113年為5057員，與112年5462員相較，呈下降趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法