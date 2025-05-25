國軍要逐步汰除老舊火砲 更具效益的自走式火砲可望遍及常、後備

國軍105公厘榴彈砲。（資料照）

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國軍為何想汰換牽引砲？ 人力、機動性、火力都輸先進火砲一截

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長顧立雄日前接受本報專訪時透露，包括牽引式火砲等裝備若不符作戰需求，將陸續淘汰。據證實，考量牽引式火砲架設與移動時間長，易成敵軍打擊目標，國軍確實有以機動式火砲逐步取代常備、後備部隊牽引式火砲的規劃，並評估引進輪式自走砲，增加砲兵部隊的機動性與存活率。

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顧立雄上周接受本報專訪，談及部隊編制、裝備精進議題表示，他一直請參謀本部後勤次長室評估，凡是不符作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期的裝備，都要有決心與魄力淘汰。他也提到，包括牽引式火砲等裝備，經檢討已不符作戰需求，也要陸續淘汰。被問及國軍是否引進機動式火砲或其他裝備作為替代時，顧立雄也正面回應「確實有這個規劃」。

國軍M110A2自走砲雖然火力強大，但需要8名官兵操作。（資料照）

軍方官員補充，以新接裝的「海馬士」多管火箭系統為例，只需要3個人就可以操作，但口徑達203公厘的M110自走砲，就需要5到8人操作，維保人力更是「海馬士」所需數倍，都會納入檢討之列。

國軍155公厘榴彈砲。（資料照）由於我國砲兵部隊採用火砲趨於老舊，加上牽引式火砲容易在戰時遭敵鎖定打擊，知情人士進一步表示，國軍綜合考量兵力結構、烏俄戰爭經驗之後，未來引進的火砲，將以維保便利、操作人力少、機動力高、可快速部署的自走式火砲為主，且常備、後備部隊都會朝此方向進行規畫。

國軍評估採購新型自走砲，也曾考量引進輪式砲車，圖為DITA自走砲。（取自X）他也透露，我方除了持續評估M109A7等先進履帶式自走砲外，也曾將歐美國家先進的輪式155公厘自走砲納入後續建軍考量。至於後備部隊採用的105公厘牽引式火砲及大口徑迫擊砲等，也會逐步檢討，找尋合適且符成本效益的方案。

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