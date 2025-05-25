國軍為何想汰換牽引砲？ 人力、機動性、火力都輸先進火砲一截

裝設於悍馬車上的「2-CT鷹眼」105公厘自走式榴彈砲。（取自AM General官網）

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國軍要逐步汰除老舊火砲 更具效益的自走式火砲可望遍及常、後備

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長顧立雄接受本報專訪時提到，國軍牽引式火砲不符作戰需求，將陸續淘汰，並規畫引進機動式火砲或其他替代方案。盤點國軍地面部隊主要牽引式火砲，都有操作人力多、性能較落後、缺乏機動性等缺點，以105公厘榴彈砲為例，國軍現役火砲最大射速每分鐘4發，與美援烏的「2-CT鷹眼」同口徑自走砲，每分鐘8發的最大射速有段差距。

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根據公開資訊，國軍地面部隊主要牽引式火砲，包括陸軍使用的155公厘榴彈砲、供常備與後備部隊操作的105公厘榴彈砲，還有少量的155公厘加農砲，以及數量不明的203公厘榴彈砲。其中，仿造美國M114A1的T-65 155公厘牽引式榴彈砲，最大射程約15公里，每分鐘最大射速約3發。

問世於第二次世界大戰的M59 155公厘加農砲，最大射程可達23公里，每分鐘最大射速約2發左右；供常備、後備部隊使用的63甲式105公厘牽引式榴彈砲，仿造美國M101榴彈砲而來，最大射程將近12公里，每分鐘最大射速為4發。

國軍105公厘牽引式榴彈砲，操作編制人數為8人。（資料照）不過，國軍這批牽引式火砲欠缺機動性，進駐陣地與撤離時間都遠比自走式火砲來得更久，且無論最大射擊速度、最大射程等性能，也與國際先進火砲有一段落差。

若對標63甲式105公厘牽引式榴彈砲，美國援助烏克蘭的「2-CT鷹眼」自走式榴彈砲，安裝於四輪悍馬車之上，雖然未裝填增程彈的射程約11.6公里，與63甲式榴彈砲差異不大，但抵達陣地後，可在1分30秒內打出首發砲彈，並在完成射擊後3分鐘內撤離，且每分鐘最大射速達8發。

國軍持續評估爭取M109A7自走砲。（取自DVIDS）而155公厘自走砲的選項甚多，國軍持續評估的M109A7履帶式自走砲，最大射程約30公里，若使用「神劍」精準導引砲彈，不只打得準，射程更可延伸至40公里左右，也具備更好的防護力以及先進射控、通訊與定位系統；採用輪式車輛的捷克DITA自走砲、法國CAESAR自走砲、瑞典「弓箭手」自走砲等，雖然防護力不及履帶車輛，但機動性更佳，在道路上最高行駛速度可達100公里左右。法國陸軍的CAESAR自走砲。（取自法國陸軍網站）

雖然先進自走砲的成本較高，且包括攻擊型無人機、多管火箭系統也將替代部分火砲角色，但先進自走砲除了機動力、火砲性能更好之外，還有另一個顯而易見的優勢，我國63甲式105公厘榴彈砲需要8個人操作，M59 155公厘加農砲、T-65 155公厘榴彈砲操作人數更達10人以上，相較之下，先進自走砲的操作人員只需2到4人，對員額寶貴的國軍而言有所助益。

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