【影】查緝、護漁、因應灰襲無役不與 盤點海巡雲林艦「核心」人物

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圖解軍武》頻抓漁船越界、偷渡客 海巡雲林艦要做海上執法新旗艦

〔記者涂鉅旻、陳治程／高雄登艦報導〕我國高度仰賴對外運輸，從近海捕魚到遠洋貿易，各式各樣的「討海人」都在海上過日子；然而，中國近年不斷壓縮台灣海上空間，從偷渡、軍演，再到灰色地帶襲擾，為數可觀的船艦讓海巡人員們相當忙碌，經常成為媒體焦點，但對於海巡做什麼，反而是大眾相對陌生的地方。這次「軍武頻道」請到海巡雲林艦的核心人物，來為讀者「解密」他們的海巡日常跟甘苦談。

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海委會海巡署雲林艦弟兄為守護海疆第一線的關鍵人物。（記者涂鉅旻攝）今（2025）年初甫接任雲林艦艦長一職的石介璋說，海巡人員的任務，除了一般常見的查緝走私、海岸巡邏、救生救難以及海上護漁以外；近年因應中國的灰色地帶襲擾，則多出不少驅逐非法越界船隻，以及偷渡取締的任務，整體的工作其實繁忙不少；而以雲林艦來說，從一般的海域執法外，其實也運用大噸位、高機動性的優勢，也肩負起不少遠洋運補、載運的重任。海巡署雲林艦艦長石介璋。（記者涂鉅旻攝）

而說到雲林艦，就不得不提它艦上先進的醫療設施。從手、耳等一般的家醫診療、外科手術室，以及重症特殊患者專用的負壓隔離病房等，不只讓海巡擁有更及時、完備的急救能量，隨艦駐守的醫官也能運用相關設備，快速判斷傷患病情，決定救治與否或啟動醫療後送。海巡署雲林艦醫官萬士。（記者涂鉅旻攝）

雲林艦現任年輕醫官萬士分享，他先前曾治療過一位漁夫，在出海捕魚時不小心砍傷自己的腳，所幸在雲林艦上能即時消毒並進行縫合，才及時助這位漁夫脫離險境。

海巡署雲林艦輪機長李佳恩。（記者涂鉅旻攝）隨著出勤任務加重，一艘海巡艦的船況好壞，取決於輪機人員對動力部的妥善維護。加入海巡滿20年的雲林艦輪機長李佳恩說道，他們主要會在進出港時，負責將船艦主機開俥，出航後，這個15人的團隊則會輪流在下甲板的輪機室當值，全程透過儀器監控，確保動力輸出不「凸槌」；他也談到，電腦系統雖然讓運作監控高度自動化、效率提升，但系統異常時，所需的故障排除步驟就顯得複雜許多。

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