圖解軍武》頻抓漁船越界、偷渡客 海巡雲林艦要做海上執法新旗艦

海巡嘉義級4千噸級巡防艦「雲林艦」諸元。（本報製圖；記者涂鉅旻攝）

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〔記者陳治程、涂鉅旻／高雄登艦報導〕我國近年相繼更新海巡艦隊，全面強化海上執法；面對中國解放軍軍演、海警船等聯合發動灰色地帶襲擾，除了海軍堅守崗位，海巡人員也挺身而出，在前線捍衛海權。這個月以來，一連串偷渡、越界事件讓中、小海巡艦艇出動頻頻，連帶加重大型船艦的護航、運補任務負荷。這次，《自由時報》軍武頻道將帶你登上雲林艦，親身見識海巡新世代旗艦魅力。

滿載直逼五千噸的「大肚量」

「雲林艦」是海洋委員會於2018年提出的「籌建海巡艦艇發展計畫」中，4艘「嘉義級」4000噸級巡防艦的最新成員，去（2024）年3月下水後、6月便正式成軍；雖然名義上屬於4000噸級，但滿載後的排水量超過5千噸，此外，至少24節（約時速44.48公里）的最大航速和萬浬（18520公里）續航力，也讓它兼具海域執法、護航及海上醫療救難的任務能力。

海巡4千噸級巡防艦雲林艦，滿載排水量超過5千噸，但兼具機動性使它在海域執法、護航及海上醫療救難的任務能力更全面。（記者陳治程攝）

此外，雲林艦兩側還備有登艇小船，用以取締非法越界的船隻，有助海巡人員完整行使海上執法能量，有效維護海權。

雲林艦用以協助海巡人員登船臨檢的小艇。（記者陳治程攝）

媲美野戰醫院 內、外科醫療設施全都有

這批4000噸級巡防艦的最大特點，就在於野戰醫院等級的艦載醫療設備。

除了一般診療室，雲林艦還配有復溫室、牙科及外科手術室，以及一般病房和專門收治傳染性疾病患者的「負壓隔離病房」等緊急醫療艙間；值得一提的是，雲林艦的醫療區域採用獨立空調系統，能有效區隔艦員與醫療人員的作業空間，不只大幅海上醫療救難、救護能量大幅提升，必要時還可支援國際人道救援等多重功能。

雲林艦專屬的負壓隔離病房，可收治傳染性疾病患者。（記者陳治程攝）

不只機砲、火箭彈 還能起降空勤、海軍直升機

有人會說，這麼大噸位的雲林艦，若真要「硬起來」對抗海上違法行徑，好像不太夠力，事實上，雲林艦在艦艏、艦艉分別裝有1門及2門驅逐用高壓水砲，120公尺遠的射程能把試圖「越線」的非法船隻給沖走；此外，艦艏的鎮海火箭彈系統，艦身中段的的20公厘自動化近程防禦系統，能在雲林艦遭遇緊急狀況下，發揮必要的自衛與反擊能力。

雲林艦高壓水砲，是海巡驅離非法船隻的海上執法利器。（記者涂鉅旻攝）海巡雲林艦的艦艉直升機甲板，具備起落空勤總隊UH-60M、AS-365直升機，以及海軍S-70C反潛直升機的停放能量，強化空中救援、運補和偵蒐效能。（記者涂鉅旻攝）

此外，雲林艦艦艉的直升機起降甲板和停放庫，不只能起落空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機、AS-365直升機，也適用於海軍的S-70C反潛直升機，亦能搭配垂直起降的無人飛行載具，提升空中運補、救援和偵蒐效能，在海上人道救援方面，可謂第一把交椅。

番外篇：「龐然大物」雲林艦如何進出港？ 大副說分明

記者日前跟隨雲林艦出海演練時，天氣、海象雖俱佳，但啟程當下恰逢出入港作業繁忙，至少要等4艘船完成前述程序，雲林艦才能排進出海序列。雲林艦大副鄭伯彥表示，像這樣大噸位的船艦要離港，通常透過無線電向管制台申報獲得許可後，就要視當下情形等離港待指引；但由於海巡偶爾是出於「緊急事態」而開俥，此時就會獲得優先離港許可，協助掌握任務時效。

海巡雲林艦的艦艇艦駛員們。（記者涂鉅旻攝）

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