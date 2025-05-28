遼寧艦進西太平洋與美航艦「隔台對峙」尼米茲打擊群到南海戒備！

圖為2020年駛於菲律賓巴拉巴克海峽（Balabac strait）的美國海軍尼米茲號航艦（CVN-68）。（美軍DVIDS網站）

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中國將在端午前後對台軍演？國防部：料敵從寬

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省25日公佈中國海軍航空母艦「遼寧號」動態，顯示其在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域，航行並進行艦載機起降。日方昨再公佈最新動態指出，遼寧艦27日凌晨穿越宮古海峽，上午抵達宮古島東南方190公里處海域；與此同時，美軍尼米茲號航艦結束了馬來西亞的訪問行程，正重返南海。中、美航艦打擊群正隔著台灣相互遙望，或成對峙態勢，共軍是否會於端午假期軍演，也令人關注。

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媒體報導，軍方研判遼寧艦動向，不排除共軍恐怕在端午節前後，於台灣周遭海域軍演。國軍昨日也恰好偵獲共機27架次，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。根據日本方面公佈動態，25日在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，並進行艦載機起降的遼寧艦，已於昨日凌晨2點，與054A飛彈護衛艦「安陽號」（舷號599）、052D飛彈驅逐艦「南京號」（舷號155）和055飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）向南穿行宮古海峽，當日上午10點抵達宮古島東南方190公里處海域，其中「南京號」已替換為同級艦「太原號」（舷號131）。

此外，日方還公佈，055飛彈驅逐艦「無錫號」（舷號104）與052D飛彈驅逐艦「齊齊哈爾號」（舷號121），已於26日下午6點先行穿越宮古海峽，往太平洋方向航行。

國防部昨日表示，當日上午8時15分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海活動，其中18架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

與此同時，美海軍學會「USNI News」報導，尼米茲航空母艦與伯克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（DDG-54）、「莉娜·希格比號」（DDG-123）已結束馬來西亞的訪問形程，離開巴生港穿越麻六甲海峽重返南海，打擊群所屬格里德利號（DDG-101）驅逐艦，則預計於29日結束新加坡的訪問。

報導指出，北上航行的艦艇，還有日本自衛隊最上級護衛艦「矢矧號」（FFM-5），該艦剛結束蘭卡威航展要返回日本，目前尚不清楚是否會與尼米茲號一同行動。

報導指出，部署於日本的美利堅號兩棲突擊艦（LHA-6）目前也正在菲律賓海巡邏，隨後將返回聖地牙哥母港，由的黎波里號（LHA-7）接替部署日本的任務。

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