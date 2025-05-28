中國將在端午前後對台軍演？國防部：料敵從寬

中國遼寧號航空母艦。（法新社檔案照）

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共在台海周邊實施「聯合戰備警巡」，航空母艦「遼寧號」昨日已在日本外海執行軍機起降。對於中國是否在端午節前後對台發動軍演？國防部今日強調，「有關是否對台軍演本部不予評論，但對於共軍行動，我們原則都是料敵從寬」。

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中國遼寧號航艦最新位置 國軍：已在我東南海域





國防部今日舉行記者會，國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，目前掌握到的是，遼寧航艦在我東南海域，國軍是全程掌握，「有關是否對台軍演本部不予評論，但對於共軍行動，我們原則都是料敵從寬」。

作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校說，針對中共軍演或灰色地帶侵擾，國軍會視需要、敵情威脅程度，視需要啟動應變中心的開設，或甚至提升戰備等級、實施立即作戰操演，也會即時應處，以確保國家安全。國防部情次室情研中心副主任胡中華上校。（記者張嘉明攝）

此外，外媒報導共軍未來可能會「由演轉戰」快速攻台？胡中華回應，共軍對我軍事行動及襲擾方式、軍力部署等，是動態且持續不斷變化，國軍除了保持嚴密監控，也會適時作為。關於共軍可能行動能力，這牽涉相關情蒐管道，機密不便說明。

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