陸軍月底前再迎42輛M1A2T戰車 首度實彈射擊18日以後登場

國軍將於月底前再獲得42輛M1A2T戰車，去年底獲得的首批戰車，預計月中進行第一次實彈射擊。圖為美軍M1A2T戰車開砲情形。（路透檔案照）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍新銳戰車的整體戰力將於本月再獲進展，陸軍繼去年底獲得首批38輛M1A2T戰車後，第二批42輛則預計本月底以前抵台。另根據「射擊通報」資訊，首批M1A2T戰車可望自6月18日至27日間，在新竹新豐地區的坑子口靶場進行首度實彈射擊，為今年下半年的成軍做足準備。

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國防部月前送至立法院的預算解凍報告明確敘述，國軍第二批42輛M1A2T戰車，依期程規劃於今年第二季（4月至6月）間交運，最後一批28輛戰車則預計於明年第一季（1月至3月）間交運。由於本月為今年第二季最後一個月份，因此，這42輛戰車預計於月底以前抵台。

國軍首批M1A2T戰車去年底抵台。（資料照，國防部提供）國防部長顧立雄今年5月14日於立法院受訪表示，M1A2T戰車預期今年6月進行相關實彈射擊。根據漁業署網站「射擊通報」專區發布資訊顯示，裝訓部將於6月18日至27日間擇定8天，在新豐坑子口靶場進行「地面武器射擊」，危險區域最小半徑為3浬（約5.56公里），最大彈道高度為2000呎（約609公尺）以下。

國軍CM11戰車在坑子口靶場實彈射擊情形。（資料照，記者廖振輝攝）裝訓部為M1A2T戰車接訓單位，雖然這份射擊通報所顯示資訊，與裝訓部過去實施M60A3、CM11戰車實彈射擊時，同樣以坑子口靶場為端點，向台灣海峽延伸三角形射擊區域一致，射擊高度與危險區域最小半徑亦無異，但可滿足M1A2T戰車有效射程約4公里的120公厘戰車砲射擊需求。

另對於外界關注M1A2T戰車訓場興建進度，根據國防部上月送至立法院的預算解凍報告陳述，雖然坑子口訓場的主體工程，當時僅完成三成左右，但攸關戰車射擊的第一射擊台，規劃在5月完工，並接續在6月實施戰車砲射擊。

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