戰備、人力、訓場、訓練獲成效 陸軍司令呂坤修要形塑「嶄新陸軍」

陸軍新獲海馬士多管火箭在國軍114年飛彈射擊操演亮相。（資料照，記者陳逸寬攝）

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陸軍月底前再迎42輛M1A2T戰車 首度實彈射擊18日以後登場

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍將於月底前再獲得42輛M1A2T戰車，去年抵台的首批戰車也將於月中進行首次實彈射擊。對於裝備等逐步獲進展，陸軍司令呂坤修上將日前於陸軍79年部慶表示，陸軍戰備整備革新、專長人力到位、訓練場地整建、部隊訓練優化等，已具備一定推展成效，他期勉袍澤齊心創建「嶄新的陸軍」，實踐捍衛國家安全的堅定承諾。

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陸軍近年戰力提升有感，除了M1A2T戰車陸續交付，去年下半年抵台的首批11套「海馬士」系統近期也完成首度實彈射擊，同時也配合國家政策採購各式無人機。另外，陸軍在實施新式教召、精進「漢光演習」、「長」字聯兵旅對抗操演等，也逐步獲得成效。

陸軍司令呂坤修上將日前參加陸軍司令部「79週年部慶大會暨親職日活動」。（青年日報提供）根據《青年日報》報導，陸軍司令部日前舉辦「79週年部慶大會暨親職日活動」，呂坤修在活動之中表示，陸軍近年來在軍事事務革新方面，付出極大努力，不論戰備整備革新、專長人力到位、訓練場地整建、部隊訓練優化等面向，都已具備一定推展成效。

呂坤修也強調，陸軍將持續遵循參謀總長梅家樹上將的防衛作戰指導，前瞻敵情威脅及未來戰場改變，確保作戰思維與時俱進，並有效結合新式武器裝備運用，逐步提升陸軍整體戰力。

在官兵照顧方面，呂坤修說，國家持續推動待遇提升及「興安專案」改善官兵生活居住環境，陸軍將貫徹減法思維，持恆強化官兵關懷照顧，使部隊專注於戰訓本務工作，他期勉全體同仁齊心創建「嶄新的陸軍」，實踐捍衛國家安全的堅定承諾。

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