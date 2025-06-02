不只玉山艦 海軍同步公開徵求「大武」、「磐石」後續艦提案

海軍去（2024）年度敦睦艦隊於台南安平港停靠的油彈補給艦「磐石艦」（AOE-532）。（本報資料照，記者王俊忠攝）

相關報導請見

玉山艦後續艦有譜 海軍公開徵求提及水雷酬載、海上加油整補能力

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年陸續啟動主力作戰艦延壽升級，並籌獲新一代作戰支援艦艇，同步達成「國艦國造」目標，除了量產中的「沱江級」巡邏艦，磐石艦、玉山艦和大武艦也是國內船廠大型水面儎台代表作。為進一步強化艦隊兵力投射、支援能量，海軍今（2）日一連發布3項公開徵求公告，不只玉山艦，連磐石艦和大武艦也納入後續艦的建造規劃當中。

請繼續往下閱讀...

海軍今日發布的3項公開徵求中，除了與玉山艦（LPD-1401）有關的「新型船塢運輸艦後續艦」外，另有「新型救難艦後續艦」、「新一代油彈補給艦後續艦」兩則公告，分別指的是去年10月下旬才交軍服役的「大武艦」（ARS-571），以及現正參與年度敦睦遠航訓練支隊任務的「磐石艦」（AOE-532）兩種船型。

今年1月參與國軍春節加強戰備操演的海軍新一代救難艦「大武艦」（ARS-571）。（本報資料照，記者塗建榮攝）

其中，針對「新一代油彈補給艦後續艦」，海軍要求船體採匿蹤設計，航速不少於22節、經濟速率下航程不少於8000浬，還要搭載直升機甲板、外科醫療艙間，外加核生化防護裝置與能力。除了自動化海上油料整補、艦艉加油等能力外，該艦還要採用高度整合的通資傳輸、GPS及海事衛星等系統，並裝備可自衛的輕型武器，有效應對反劫持任務。

至於為大武艦姊妹的「新型救難艦後續艦」，海軍開出的性能、武器系統等規格與大武艦相當；然而，新型救難艦新增「先進水下作業」的救難能力，以及「醫療開刀房」、「潛水減壓」的醫療需求，加上水下計程儀、水中通話系統等航儀裝備需求，並要求配備「側掃聲納」，由此研判，該艦應屬於針對新型國造潛艦打造的新一代救難儎台。

海軍今日一連釋出三項公開徵求公告，除了兩棲運輸艦玉山艦的新增需求外，大武艦救難艦的後續艦也針對國造潛艦日後衍生的救難需求提出相應項目。（資料取自政府電子採購網；本報統整）

根據公告，這兩項公告自發布日起，將持續徵求至下周五（13日）止，以利蒐整國內、外合格廠商提案，但兩案後續是否會進一步招標、決標，並正式納入明（2026）年度以後的海軍預算中，仍有待進一步觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法