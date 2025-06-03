【影】全天候作戰、還能AI目獲 「勁蜂」攻擊無人機實測畫面曝光

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【影】中科院紅雀三型無人機動態影像曝光 可垂直起降、追蹤目標

〔記者陳治程／台北報導〕烏克蘭近日重挫俄軍、震驚全球的「蜘蛛網」行動（Operation Spiderweb），成功奇襲俄軍數十架轟炸機、預警機，改寫現代戰法；我國近年也持續開發攻擊無人機，其中的「勁蜂」（原巡飛彈一型）攻擊無人機今（2025）年更名亮相後，今（3）日更公開實測畫面，驗證日／夜作戰、AI輔助目獲性能，為「台版彈簧刀」稱號拚身價。

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軍方今日一連發布三部國造無人機實測影片，分別為「紅雀三型」監偵無人機、雷虎FPV四軸攻擊無人機，以及「勁蜂」攻擊無人機。

今（2025）年三月在國立台灣大學雲林分校展出的「勁蜂」攻擊無人機，是該機更名後首度公開亮相。（本報資料照，記者陳治程攝）

其中，有「台版彈簧刀」之稱的勁蜂無人機，先是展示操作人員以導航平板進行定點、定向航路的設置能力，接著操作機載的光學／紅外偵蒐鏡頭，展示日／夜全天候作戰性能；值得一提的是，該機目獲系統具備AI辨識輔助，可針對海上靜、動態目標進行鎖定打擊，而實測中用以模擬的小型浮球、海上鋼板，皆成功被勁蜂無人機鎖定，並用硬殺或近炸方式成功命中。

勁蜂攻擊無人機的偵蒐鏡頭模組具備AI輔助辨識能力，操作人員可透過平板確認，並觸控操作鎖定打擊目標。（擷自軍聞社官方Youtube影片）除了光學辨識目獲，AI辨識輔助也適用於紅外影像鏡頭上。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

該影片指出，「勁蜂」攻擊無人機屬於筒射折疊式攻擊無人機，主要以敵軍指揮官、高威脅武器操作人員和高價值目標為打擊對象；根據官方資訊，「勁蜂」無人機採用一機、一發射筒的設計，本體預載光學／紅外線（EO/IR）感測模組，導控距離8公里、發射後可滯空15分鐘，且單兵可同時背攜2架同型機，以達快速部署、打擊的效能。

勁蜂無人機除直接撞擊的「硬殺」功能，也具備可經程式化設定的「近炸模式」。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

有消息人士近日指出，中科院的「勁蜂」攻擊無人機目前已通過海軍的作戰測評，並同意下單採購，後續將納列明（2026）年的軍種預算中，但確切的採購數量、交貨期程，尚待8月底定的國防部公開預算書中見真章。

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