射程1200公里「雄昇飛彈」產製逾百枚 第二階段量產待層峰下令

「雄風」反艦飛彈、「雄昇」飛彈共用生產線，兩款彈種的年產量為131枚。軍方並未直接公佈「雄昇飛彈系統」的個別量產數量，技巧性的宣示反而更加引起外界的想像空間。圖為雄二飛彈發射畫面。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層人士今天指出，射程達到1200公里丶涵蓋中國內陸的「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈），已經完成量產任務，數量超過百餘枚，中科院仍在精進相關技術，朝更遠射程目標邁進，至於是否啟動第二階段量產任務，則要由決策核心下達命令。

軍方高層人士說，包括美國丶日本在內的多個先進國家，都在努力將長程巡弋飛彈的射程再往前推，美國戰斧巡弋飛彈的新型號，射程可達1600公里，部分新型號宣稱可達2400公里以上。美國在2023年宣布將出售日本自衛隊400枚射程可達1600公里的「戰斧」巡弋飛彈，藉此應對當前及未來威脅。

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他指出，「雄昇飛彈系統」的量產型飛彈，射程已達到1200公里，中科院的科研人員仍在精進相關技術，希望以打造出更遠射程的飛彈為目標，至於目標射程是多遠？他說：自然是以美日最新款飛彈的射程為目標。

軍方在去年八月於屏東試射罕見的「雄風二E」型巡弋飛彈。至於射程1200公里丶可達中國內陸的「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈），量產任務已經完成，數量達到逾百枚。（資料照）

「雄昇飛彈系統」的量產任務，列在「海空戰力提升特別預算」項目之內，總經費為169億元，規劃在民國111至114年度內，完成兩型「雄昇飛彈」的量產，並將兩處作戰中心的指管系統軟硬體性能提升。兩型彈分別為可攻堅指揮所丶掩體的「高爆彈」，以及可有效破壞丶癱瘓敵方機場跑道的「散撒彈」。

據指出，空軍現役的「雄二E 」地對地巡弋飛彈，分為A型丶B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈為1000公里，兩款彈的引擎不同，B型彈採用渦輪扇引擎推進系統，可以在省油的狀態下飛的更遠，渦輪扇引擎推進系統發展計畫代號為「鯤鵬計畫」。A型彈在2004年即已完成試射，B型彈則是在2007年成功完成試射任務，A型丶B型彈均已分批量產，並且在空軍特種飛彈旅服役中。

而射程更遠，外傳射程達到1200公里的「增程型雄二E」地對地巡弋飛彈，也就是「雄昇飛彈系統」，外觀與美國戰斧飛彈相似。

雄昇飛彈系統早前就有小批量生產型式，並分批撥交到空軍防空暨飛彈指揮部擔任戰備任務，也已有一定的服役年齡，空軍為使其隨時保持戰備的備便狀態，有效嚇阻共軍威脅，編列了83億8800萬元預算，自114年度起至125年度，委託中科院執行「雄昇系統飛彈15年重鑑測」案，在114年的單一年度就先編了5億0902萬5千元，顯示國防部相當視「雄昇飛彈系統」的戰力及妥善率。

國軍於九鵬基地射擊「雄二E」巡弋飛彈（上），彈體大致與美軍戰斧飛彈（下）相似。（上圖為TVBS新聞影片，已獲TVBS授權提供，下圖取自美國海軍）

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