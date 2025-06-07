海空飛彈量產計畫11日公佈成績單 增程雄三飛彈數量還要更多

去年8月的海空精準彈藥射擊，海軍及海巡署分別在沱江級艦丶安平級海巡艦上發射雄三飛彈，展現強大戰力。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

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射程1200公里「雄昇飛彈」產製逾百枚 第二階段量產待層峰下令

〔記者羅添斌／台北報導〕總金額達到2369億元的「海空戰力提升特別預算」，項目涵蓋10大類的制海丶防空各型飛彈量產及高效能艦艇建造，立院外交國防委員會邀請國防部在11日進行專案報告，提出「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」報告，也讓國防部對外公開說明海空飛彈量產的成績單。

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軍方人士今天指出，十大類項目當中，「萬劍飛彈系統」已在去年底完成量產任務結案，「雄昇飛彈系統」今年已完成量產，僅餘作戰指揮中心軟硬體性能提升的小部分項目等待收尾，「無人攻擊載具系統」今年年底以前完成量產任務，其餘七項量產計畫依期程會在明年（115年度）年底以前完成。

據了解，涵蓋在「岸置反艦飛彈系統第二階段」項目內的增程型雄三飛彈量產計畫，雖然量產計畫是在115年度結案，但基於台海作戰任務需求，長射程的反艦飛彈未來的重要性不可忽視，也因此，軍方規劃在「海空戰力提升特別預算」期程結束之後，將增程型雄三飛彈系統的量產任務，接續移到國防部年度預算內執行，預計在115年度國防部預算項目應可列入。

軍方人士說，為因應解放軍來自海上的威脅，「我們需要數量更多的反艦飛彈」，結合美國售台岸置魚叉反艦飛彈系統，務必要讓敵方意識到一點，那就是一旦對台動武，就要付出地獄般的慘痛代價。

去年8月的海空精準彈藥射擊期間，本報拍攝到「雄二飛彈」發射後丶推進器脫離畫面瞬間，相當特殊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

除了已結案丶今年年底前將結案的三個項目之外，「海空戰力提升特別預算」另七項量產項目，包括：

「岸置反艦飛彈系統第一階段」（雄二丶雄三飛彈量產及設施丶陣地工程）。

「岸置反艦飛彈系統第二階段」（雄二丶雄三丶增程雄三飛彈量產及設施工程）。

「野戰防空系統」（陸射型天劍二型飛彈，陸軍已分批接裝，並完成實彈射擊）。

「陸基防空系統」（天弓二型性能提升及天弓三型飛彈系統量產，今年年底以前完成大部分量產任務，明年度僅餘2億元額度）。

「海軍高效能艦艇第一階段」（沱江級艦建造，及籌獲雄二丶雄三與海劍二飛彈）。

「海軍高效能艦艇第二階段」（沱江級艦建造，及籌獲雄二丶雄三與海劍二飛彈）。

「海巡艦艇加裝戰時武器系統」（海巡沱江級艦加裝雄風飛彈發射系統，以及戰時可連結海軍作戰指揮系統的聯成系統，已完成海巡沱江級艦的雄風飛彈實射擊驗證）。

雄三飛彈系統有岸置型丶艦載型兩型，空射型目前仍在進行測評及驗證中。圖為海軍海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

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