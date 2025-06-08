戰車、火砲、飛彈、直升機都來了 日本「富士總火演」展現旺盛火力

圖為去年度「富士綜合火力演習」實施情形。（取自陸上自衛隊臉書）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本陸上自衛隊年度最大演訓「富士綜合火力演習」（富士総合火力演習，簡稱「富士總火演」），今日上午於富士山腳登場，並且全程直播讓民眾一睹為快。根據日本自衛隊釋出的訊息，這次演訓除了各式戰甲車、火砲與直升機投入實彈射擊，還納入了陸基反艦飛彈參加實兵演練，藉此模擬島嶼遭敵海上入侵時多層次防禦樣態。

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起源自1961年的「富士綜合火力演習」已實施超過60年，並自1966年公開舉行迄今，皆選在日本靜岡縣的東富士演習場實施，各式裝備在壯麗的富士山腳展現火力。在睽違2年後，日本自衛隊今年再度恢復全程直播，並自當地時間10點（台灣時間9點）起全程放送。

今年度「富士綜合火力演習」的部署情況。（擷取自陸上自衛隊直播影片）根據直播內容呈現的演訓情形，包括「10式」主力戰車、搭載105公厘戰車砲的「16式」八輪機動戰鬥車、「99式」履帶自走砲、新款的「19式」輪型自走砲及拖曳式火砲皆有亮相，包括AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機等也在演訓過程中展現火力。另外，包括迫擊砲、單兵飛彈各式武器，也在操演序列之中。

值得注意的是，陸自戰車皆展示行進間射擊能力，各式火砲發射完畢後，也快速脫離發射陣地，拖曳式火砲操作人員也在射擊後，迅速收拾裝備，並將火砲收合至可拖曳狀態，相當貼近實戰。

「12式」反艦飛彈發射情形。日本陸上自衛隊在這次「富士綜合火力演習」，則展示改良型。（取自陸上自衛隊臉書）除此之外，這次富士總火演以島嶼遭敵軍船團進逼等情境為想定，因此包括「12式」反艦飛彈改良型（12式地対艦誘導弾能力向上型）等飛彈發射車，也在射擊場內現身，但未實際發射飛彈，而是以過去實彈射擊的畫面作為示意。

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