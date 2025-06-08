日本3000名官兵參與「富士總火演」 一天打掉1.8億元彈藥

日本陸上自衛隊10式戰車在去年度「富士綜合火力演習」開砲情形。（取自日本陸上自衛隊臉書）

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戰車、火砲、飛彈、直升機都來了 日本「富士總火演」展現旺盛火力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本自衛隊一年一度的「富士綜合火力演習」（富士総合火力演習，簡稱富士總火演）今（8）日登場，共計超過50輛各式戰鬥車輛、3000名官兵投入這次演訓。綜合日本媒體報導，自衛隊光是今天演訓，打了共計76.6噸的彈藥，總金額達8.7億日圓（約新台幣1.8億元），且還會有夜間訓練課目接續登場。

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「富士綜合火力演習」是陸上自衛隊規模最大的年度實彈演訓，今年度的演訓是第67屆，並依慣例於富士山腳的靜岡縣東富士演習場登場。日本媒體NHK、TBS報導，參與今年度富士總火演的兵力數約3000人，除了上午的演訓，今日夜間也會持續進行相關訓練。

據統計，參與今年度富士總火演的戰車、裝甲車、火砲及飛彈車等，共計超過50輛，各式直升機、MV-22魚鷹機、無人機也投入其中，且今天的彈藥總使用量達76.6噸，總金額達8.7億日圓（約新台幣1.8億元）。

值得注意的是，這次富士總火演將日本偏遠離島遭敵軍入侵為想定，因此，陸上自衛隊水陸機動團官兵不僅搭乘魚鷹機進行機降任務，並首度對外展示改良型「12式」陸基反艦飛彈發射車，藉此展現打擊敵軍基地的反制能力。日本陸上自衛隊精銳盡出，在年度「富士綜合火力演習」展現戰力。（翻攝自陸上自衛隊影片）

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