空軍今年接幾架F-16 BLK70新機？ 李慶然：10架以上「樂觀其成」

我國採購66架F-16 Block 70戰機，首架雙座機於今年三月底在美正式交機，可見洛馬原廠人員與我國首架F-16新機合影。（X帳號 @Sara_Hazzard）

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保加利亞迎首架F-16 BLK70單座機 我國則估今年獲10架以上同型機

〔記者陳治程／台北報導〕我國2019年向美採購66架F-16C/D Block 70戰機，歷經多年測試、整合，今（2025）年三月底總算接收首架雙座新機，除洛馬原廠代表，美國國會議員、我國防副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢等人皆出席見證。不過，外界先前傳出空軍今年接機進度恐再延宕、僅達「個位數」，對此，空軍11日強調，今年接機10架以上是「樂觀其成」。

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立法院外交及國防委員會11日邀請國防部官員，專案報告「海空戰力提升計畫」成果。會議期間，立委林憶君就F-16新型戰機接機進度、裝備及彈藥等配套措施向國防部質詢；對此，空軍參謀長李慶然中將表示，針對後續偵蒐莢艙、彈藥等預算目前仍在機密預算中，並無轉公開之規劃。

立法院外交及國防委員會立委林憶君，昨（12）日就新型F-16戰機交機延遲問題質詢國防部，對此，空軍參謀長李慶然表示，今年樂觀看待接收10架以上新機，故全案仍管制於2026年完成。（擷自國會隨選VOD）

另一方面，林憶君引述媒體報導我國今年F-16 Block 70型機接機恐再延宕、僅有6架的「個位數」進度；李慶然回應，空軍目前仍透過專案駐廠監督美方產能，原廠也確實有加派人力至生產線支援，因此，全案仍管制在明（2026）年接收完畢，今年完成10架以上的產權（即F-16新機）轉移是「樂觀其成」。

根據空軍規劃，本次採購的66架F-16C/D Block 70新機未來返台後，將全數進駐空軍位於台東的志航基地，隸屬先前改制的第七戰術戰鬥機聯隊旗下三支作戰隊，搭配現有139架經「鳳展專案」升級完成的F-16V Block 20型機，全機隊規模高達205架，成為我國領空防衛的骨幹。

圖為保加利亞本月8日迎接回國的首架F-16C Block 70戰機。（保加利亞國防部官網）

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