【影】以色列「先發制人」空襲德黑蘭 深夜火光畫面網上曝光

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡昨（12）日宣布發起「雄獅崛起」（Rising Lion）行動，由以色列國防軍先發制人空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran），直指該國境內現存核設施和飛彈陣地，同時鎖定伊朗軍方高層及相關人士，引發各界熱議；隨著空襲行動展開，首日畫面也已在網路上擴散，可見成群飛彈高速落向地面，命中建物後爆出火光，態勢緊繃。

以色列總理昨（12）日深夜宣布發起大規模空襲，數十枚飛彈在伊朗首都德黑蘭境內引爆，不只深夜火光四起，地面多棟建物也遭摧毀，引發傷亡。（美聯社）

納坦雅胡今（13）日稍早發布影片聲明指出，「雄獅崛起」行動旨在消除伊朗境內對其造成生命威脅的武器設施，因此，若有必要會讓行動持續數日之久，直到目標威脅完全被消滅為止。以色列國防軍強調，這項行動是要阻止伊朗擁有核設施，以及核武器的製造能力，避免區域態勢惡化到回不了頭的地步。

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而在今日早晨，以色列空軍持續對伊朗境內發動空襲，可見更多建築遭到打擊，煙霧、灰燼四散，景象慘烈。

BREAKING: Israeli airstrike near Tabriz, Iran kills two, injures six, per ISNA. Footage reportedly shows explosions at a military facility. pic.twitter.com/secVNPPSm5 — World Lens （@worldlens24） June 13, 2025

截至目前為止，伊朗國營通訊社（IRNA）報導已證實該國「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）總司令薩拉米少將（Maj. Gen Hossein Salami）、伊斯蘭阿扎德大學（Azad University）校長、核計畫科學家特蘭奇（Mohammad-Mehdi Tehranchi），伊朗原子能機構（AEOI）前主席費雷敦·阿巴西（Fereydoun Abbasi），以及「霍塔姆．安比亞」（Khatam al-Anbia Headquarters）總司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）均已身亡。

然而，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）稍早代表白宮聲明指出，美國並未參與以軍對伊朗發動的空襲，闡明以色列已向華府知會此行動，將其認定為自衛需求。

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