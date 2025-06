【影】以色列「先發制人」空襲德黑蘭 深夜火光畫面網上曝光

羅添斌/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕以色列總理納坦雅胡昨(12)日宣布發起「雄獅崛起」(Rising Lion)行動,由以色列國防軍先發制人空襲伊朗首都德黑蘭(Tehran),直指該國境內現存核設施和飛彈陣地,同時鎖定伊朗軍方高層及相關人士,引發各界熱議;隨著空襲行動展開,首日畫面也已在網路上擴散,可見成群飛彈高速落向地面,命中建物後爆出火光,態勢緊繃。

以色列總理昨(12)日深夜宣布發起大規模空襲,數十枚飛彈在伊朗首都德黑蘭境內引爆,不只深夜火光四起,地面多棟建物也遭摧毀,引發傷亡。(美聯社)

納坦雅胡今(13)日稍早發布影片聲明指出,「雄獅崛起」行動旨在消除伊朗境內對其造成生命威脅的武器設施,因此,若有必要會讓行動持續數日之久,直到目標威脅完全被消滅為止。以色列國防軍強調,這項行動是要阻止伊朗擁有核設施,以及核武器的製造能力,避免區域態勢惡化到回不了頭的地步。

而在今日早晨,以色列空軍持續對伊朗境內發動空襲,可見更多建築遭到打擊,煙霧、灰燼四散,景象慘烈。

BREAKING: Israeli airstrike near Tabriz, Iran kills two, injures six, per ISNA. Footage reportedly shows explosions at a military facility. pic.twitter.com/secVNPPSm5