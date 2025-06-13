【影】以軍出動200戰機精準「夜襲」伊朗逾百據點遭毀、3將領亡

200 מטוסי קרב, מעל 330 חימושים שונים:

תיעודים מפעילות חיל-האוויר במבצע "עם כלביא" pic.twitter.com/e9D556OGQh — Israeli Air Force （@IAFsite） June 13, 2025

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【影】以色列「先發制人」空襲德黑蘭 深夜火光畫面網上曝光

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列昨（12）晚宣布「雄獅崛起」（Rising Lion）行動，運用各式飛彈、火箭精準打擊伊朗首都德黑蘭，造成多棟建物受損、將領及人民傷亡，全力遏阻該國取得戰略核武器，引發各界熱議。至於這場行動是如何開始的？以色列國防軍最新聲明指出，昨晚空襲共出動逾200架空軍戰鬥機突襲伊朗境內百處以上據點，並造成3名將領喪命。

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以色列空軍昨（12）晚接受伊朗空襲任務，準備從地面起飛的F-16I戰機。（以色列空軍官方X帳號）在機庫裡進行起飛前整備的以色列空軍F-35I戰機。（以色列國防軍官方X帳號）

以色列國防軍今（13）日下午1時許在官方社群發文表示，該國空軍昨晚根據以色列軍方情報，一共出動超過200架戰鬥機，成功襲擊包含伊朗境內百處以上據點，當中也包含該國軍方高官的隱密避難所。

而從以色列空軍最新發布的行動影片顯示，此次空襲可謂「精銳盡出」，從F-15I、F-16I到F-35I戰機皆升空應戰，攜掛多枚對地炸彈成功執行任務；惟實際部署的武器未有進一步資訊可確認。

稍早在以色列空襲中身亡的伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）。（以色列國防軍官方X帳號）伊朗「霍塔姆．安比亞」戰時總司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）也已身亡。（以色列國防軍官方X帳號）伊朗伊斯蘭共格國軍參謀長巴蓋里（Mohammad Hossein Bagheri）是雙邊最新證實身亡的高階將領。（以色列國防軍官方X帳號）

另一方面，以軍宣稱已擊斃伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令薩拉米（Hossein Salami）、伊朗伊斯蘭共格國軍參謀長巴蓋里（Mohammad Hossein Bagheri），以及「霍塔姆．安比亞」戰時總司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）三名將領；而這三位將領身亡的消息目前也已獲伊朗國營通訊社（IRNA）報導證實。

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