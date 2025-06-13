北韓崔賢級「姜健號」驅逐艦二度下水 金正恩允諾再造兩艘

北韓12日二度下水的崔賢級驅逐艦「姜健號」（舷號52）。（北韓朝中社；法新社檔案照）

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修這麼快？ 北韓受損的崔賢級「姜健號」驅逐艦「二度下水」

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕北韓《朝中社》今（13）日報導宣布，月前下水不慎翻覆的崔賢級驅逐艦「姜健號」（舷號52），現已在該國羅津造船廠修復完成並二度下水。北韓領導人金正恩親自出席見證下水並致詞表示，該級艦後續還會再生產兩艘，預計明（2026）年開工。

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《朝中社》報導，這艘12日於羅津造船廠二度下水的崔賢級驅逐艦，正式名稱為「姜健號」，三周前，該艦才在清津港下水時翻覆，導致艦底遭擠壓損壞，如今已修復完畢；金正恩出席見證後在致詞時表示，該級艦未來還將有兩艘同級艦，批准後可望於明年開工。

金正恩、北韓海軍官兵12日與「姜健號」驅逐艦合影。（北韓朝中社；法新社檔案照）

報導另指出，對於「姜健號」上月的下水事故，金正恩稱其是「全然疏忽導致的犯罪行為」，後續已將4名涉事官員遭到逮捕。

北韓現有「崔賢號」、「姜健號」兩艘崔賢級驅逐艦，該級艦主武裝包含1門大口徑艦砲、2具近迫防禦系統（CIWS）、1具彈砲整合的近程防空系統，並可能配備4具干擾火箭；此外，該級艦還搭載82個垂直發射單元（VLS），其中52單元安裝於艦艏，另有30單元裝設於艦艉。

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