【影】打無人機、防空系統還不夠 伊朗僅存加油機也遭以軍炸毀

Large fire cooking off in Mashhad. IDF said to have struck an Iranian military plane. pic.twitter.com/lI4SNgdwLk — doge （@IntelDoge） June 15, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為有效阻止伊朗整備核武器，以色列國防軍13日發起「雄獅崛起」行動（Rising Lion），接連發射彈道飛彈、火箭，並派遣主力戰機升空，接連打擊該國首都德黑蘭（Tehran）和周邊地區；在昨（15）日深夜，以色列空軍（IAF）宣稱摧毀2千多公里外的伊朗空中加油機，成該行動「最遠」打擊紀錄，惟確切機種尚待進一步查核。

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以色列空軍的F-15I戰機，有高機率為本次長程襲擊並摧毀伊朗空軍加油機的主角。（以色列空軍官方X帳號）

以色列發動「雄獅崛起」行動迄今，相繼襲擊首都德黑蘭，並擊斃多名伊朗高階軍官、將領和核科學家；針對伊朗既有的防空系統、攻擊無人機，以色列空軍也陸續鎖定並摧毀；綜合以軍公開訊息，前述系統包含仿造俄國S-300的SA-69型長程防空系統、相似俄S-200的SA-68系統、車載SA-71機動短程防空系統，以及類似俄國Buk系列的SA-63中程機動防空系統等。

以色列空軍13日宣布打擊的伊朗防空系統，從固定式、車載式系統皆有，後來還成功摧毀多具固定式貨櫃飛彈發射系統。（以色列空軍官方X帳號）

另一方面，以色列空軍在14日宣布襲擊伊朗德黑蘭西南部的哈馬丹空軍基地（Hamadan Airbase）、全面摧毀基地跑道、機棚、通信設施，以及油料庫和地下機堡等，大幅掌握制空權；到了昨日深夜，以軍再打擊伊朗東北部馬什哈德（Mashhad）一處機場，並宣稱摧毀一架停駐於地面的空中加油機。

Iran sent more than 100 UAVs at Israel. We intercepted them.



Here’s some footage: pic.twitter.com/0OB7OI1wJq — Israel Defense Forces （@IDF） June 15, 2025

值得一提的是，以色列空軍表示，此次任務打擊距離高達2300公里，是「雄獅崛起」行動以來最遠的打擊紀錄。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）進一步分析，這架被以色列摧毀的空中加油機，不排除為機齡近50歲的KC-707型機、或是罕見的KC-747型機；報導研判，若是KC-747型機，有可能是全球唯一該型號改裝的軍用加油機，但適航狀態不明。

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