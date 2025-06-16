自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

【影】打無人機、防空系統還不夠 伊朗僅存加油機也遭以軍炸毀

2025/06/16 11:32

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為有效阻止伊朗整備核武器，以色列國防軍13日發起「雄獅崛起」行動（Rising Lion），接連發射彈道飛彈、火箭，並派遣主力戰機升空，接連打擊該國首都德黑蘭（Tehran）和周邊地區；在昨（15）日深夜，以色列空軍（IAF）宣稱摧毀2千多公里外的伊朗空中加油機，成該行動「最遠」打擊紀錄，惟確切機種尚待進一步查核。

以色列空軍的F-15I戰機，有高機率為本次長程襲擊並摧毀伊朗空軍加油機的主角。（以色列空軍官方X帳號）以色列空軍的F-15I戰機，有高機率為本次長程襲擊並摧毀伊朗空軍加油機的主角。（以色列空軍官方X帳號）

以色列發動「雄獅崛起」行動迄今，相繼襲擊首都德黑蘭，並擊斃多名伊朗高階軍官、將領和核科學家；針對伊朗既有的防空系統、攻擊無人機，以色列空軍也陸續鎖定並摧毀；綜合以軍公開訊息，前述系統包含仿造俄國S-300的SA-69型長程防空系統、相似俄S-200的SA-68系統、車載SA-71機動短程防空系統，以及類似俄國Buk系列的SA-63中程機動防空系統等。

以色列空軍13日宣布打擊的伊朗防空系統，從固定式、車載式系統皆有，後來還成功摧毀多具固定式貨櫃飛彈發射系統。（以色列空軍官方X帳號）以色列空軍13日宣布打擊的伊朗防空系統，從固定式、車載式系統皆有，後來還成功摧毀多具固定式貨櫃飛彈發射系統。（以色列空軍官方X帳號）

另一方面，以色列空軍在14日宣布襲擊伊朗德黑蘭西南部的哈馬丹空軍基地（Hamadan Airbase）、全面摧毀基地跑道、機棚、通信設施，以及油料庫和地下機堡等，大幅掌握制空權；到了昨日深夜，以軍再打擊伊朗東北部馬什哈德（Mashhad）一處機場，並宣稱摧毀一架停駐於地面的空中加油機。

值得一提的是，以色列空軍表示，此次任務打擊距離高達2300公里，是「雄獅崛起」行動以來最遠的打擊紀錄。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）進一步分析，這架被以色列摧毀的空中加油機，不排除為機齡近50歲的KC-707型機、或是罕見的KC-747型機；報導研判，若是KC-747型機，有可能是全球唯一該型號改裝的軍用加油機，但適航狀態不明。

相關新聞請見

伊朗還有多少飛彈庫存？ 專家估尚有「數百枚至2000枚」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中