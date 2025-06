【影】打無人機、防空系統還不夠 伊朗僅存加油機也遭以軍炸毀

Large fire cooking off in Mashhad. IDF said to have struck an Iranian military plane. pic.twitter.com/lI4SNgdwLk

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕為有效阻止伊朗整備核武器,以色列國防軍13日發起「雄獅崛起」行動(Rising Lion),接連發射彈道飛彈、火箭,並派遣主力戰機升空,接連打擊該國首都德黑蘭(Tehran)和周邊地區;在昨(15)日深夜,以色列空軍(IAF)宣稱摧毀2千多公里外的伊朗空中加油機,成該行動「最遠」打擊紀錄,惟確切機種尚待進一步查核。

以色列空軍的F-15I戰機,有高機率為本次長程襲擊並摧毀伊朗空軍加油機的主角。(以色列空軍官方X帳號)

以色列發動「雄獅崛起」行動迄今,相繼襲擊首都德黑蘭,並擊斃多名伊朗高階軍官、將領和核科學家;針對伊朗既有的防空系統、攻擊無人機,以色列空軍也陸續鎖定並摧毀;綜合以軍公開訊息,前述系統包含仿造俄國S-300的SA-69型長程防空系統、相似俄S-200的SA-68系統、車載SA-71機動短程防空系統,以及類似俄國Buk系列的SA-63中程機動防空系統等。

以色列空軍13日宣布打擊的伊朗防空系統,從固定式、車載式系統皆有,後來還成功摧毀多具固定式貨櫃飛彈發射系統。(以色列空軍官方X帳號)

另一方面,以色列空軍在14日宣布襲擊伊朗德黑蘭西南部的哈馬丹空軍基地(Hamadan Airbase)、全面摧毀基地跑道、機棚、通信設施,以及油料庫和地下機堡等,大幅掌握制空權;到了昨日深夜,以軍再打擊伊朗東北部馬什哈德(Mashhad)一處機場,並宣稱摧毀一架停駐於地面的空中加油機。

Iran sent more than 100 UAVs at Israel. We intercepted them.



Here’s some footage: pic.twitter.com/0OB7OI1wJq