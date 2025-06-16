伊朗還有多少飛彈庫存？ 專家估尚有「數百枚至2000枚」

伊朗國旗與飛彈同框，專家評估，伊朗可射程可觸及以色列的飛彈庫存，可能多達2000枚。（路透社檔案照）

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〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列13日運用飛彈、戰機轟炸等手段，打擊伊朗核設施與軍事陣地，隨即引發伊朗報復，兩國跨境互轟已進入第四天。《紐約時報》14日引述專家意見分析，伊朗尚有數百枚至2000枚射程可觸及以色列的飛彈，若以當前速度消耗，庫存尚可支應個幾天。而伊朗運用「烈士卡希姆」等新型飛彈襲擊以色列，值得外界留意。

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根據《紐約時報》分析，以色列軍方對伊朗彈道飛彈與飛彈發射器的庫存進行打擊，藉此減少伊朗向以色列發射的飛彈數量，該報導也引述官員與專家估計，伊朗尚有數百枚，甚至多達2000枚射程觸及以色列的飛彈，假如以目前的速度持續發射，庫存尚可支應個好幾天。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，伊朗已加快飛彈的量產速度，並以每個月生產300枚彈道飛彈為目標，致使未來6年的總產量可超過2萬枚，並形容伊朗每一枚飛彈都像是「裝滿炸藥的公車」（a bus-full of explosives），隨時準備轟炸以色列都市。

伊朗16日向以色列城市海法發動飛彈襲擊。（法新社）至於伊朗攻擊以色列的飛彈彈頭威力多大？這篇報導引述納坦雅胡說法稱，每枚飛彈都可以攜帶約一公噸炸藥，不過，以色列太空與飛彈專家因巴爾（Tal Inbar）分析，伊朗彈道飛彈攜帶的炸藥為300至700公斤（約660磅至1540磅）左右，彈頭總重量則可能高達997公斤（2200磅）。

這篇報導分析，伊朗此次打擊以色列時，運用了新型飛彈「烈士卡希姆」（Shahed Haj Qasem），這款飛彈命名自2020年死於美軍空襲的前聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），射程將近1000英里（約1609公里），採用固體火箭發動機設計，因此不必在發射前補充燃料，而是可埋藏在地底下數年後，在數分鐘內投入實戰任務。

值得注意的是，《紐約時報》這篇分析主要著重於飛彈，不過，伊朗襲擊以色列時，還伴隨「見證者」等長程攻擊型無人機，因此可實施跨境攻擊的彈藥數，可能多於這篇分析的推估。

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