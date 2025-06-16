陸軍58砲指部戰備偵巡 這次罕見把155公厘榴砲「牽」上路

陸軍58砲指部砲3營15日清晨實施例行戰備偵巡任務訓練，期間出動輕戰、中戰並牽引155公厘榴彈砲，演練戰術位置機動，深化戰場經營。（取自青年日報）

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M1A2T戰車本周起實彈射擊 58砲指部海馬士系統七月率先成軍

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為強化戰場經營，位於中部的陸軍十軍團58砲指部日前實施戰備偵巡，在天色未明之際就出動部隊，在責任區內確保環境安全；隨著國軍近年推動實戰化訓練，讓戰備偵巡顯得尋常，但執行本次任務的砲3營，倒是罕見在中型戰術輪車尾部掛起155公厘牽引砲上街跑，驗證部隊戰術機動效能。

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隸屬陸軍十軍團的第58砲兵指揮部，昨（15）日清晨由旗下的砲3營展開「戰備偵巡」訓練。軍媒《青年日報》報導指出，訓練期間，砲3營共出動輕型戰術輪車、中型戰術輪車，並於中型戰術輪車尾部吊鉤M155牽引式榴彈砲，於北台中的沙鹿、神岡一帶進行戰術位置機動；訓練官兵全程警戒周遭、保持對敵意識，藉實戰化訓練深化戰場經營，也有效驗證官兵臨戰反應效能。

本月4日在台中甲南海灘實施重砲保養射擊的58砲屬M110A2自走砲，其砲管口徑高達203公厘，是相當強悍的重型火砲。（中華民國陸軍官方Facebook）

58砲指部隸屬中部的陸軍十軍團，主要編裝有155公厘的M109A2/A5自走砲、牽引榴彈砲，另有105公厘的牽引榴彈砲，以及口徑達203公厘的M110A2自走砲。而在本（6）月初，該單位才出動上述裝備共51門，在大甲溪南岸陣地完成年度「重砲保養射擊」，確保裝備妥善，也使官兵熟稔射擊操作。

機動性火力方面，58砲指部除既有的美系「復仇者」防空系統、國造「雷霆2000」多管火箭系統外，現也已換裝國造的「陸射劍二」防空系統，加上去年第四季（10至12月）間抵台、今年起換裝的首批海馬士系統，將於下（7）月率先成軍，屆時全單位的長程打擊戰力將有更顯著的提升。

陸軍5月於屏東九鵬基地實施「神弓」操演精準飛彈射擊期間，58砲指部所屬陸射劍二系統進行實彈射擊。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

本次投入責任區戰備偵巡的58砲砲3營砲3連游晉銨中士說，清晨時分的能見度有限，讓任務蘊藏不少風險，但有賴於事前規劃、現地偵察並在任務期間全神貫注，順利完成戰術機動；擔任砲3連觀測組組長的陳俊仁中士則分享，雖然單位日前才完成重砲保養射擊，讓戰備偵巡任務多了幾分疲憊；但能用雙手守護自己的國家、家園，仍令他相當驕傲。

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