巴黎航展築「黑牆」封鎖4家以色列軍火商展位 以總統怒斥：搞猶太區

巴黎航展爆發爭議，法國政府下令以黑色圍牆（如圖）封鎖以色列航太工業（IAI）等主要軍火商的展位，引發以色列強烈抗議。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯

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不滿攤位被法國「拉黑」 以色列廠商幽默回嗆：裡面的東西太厲害！

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際矚目的巴黎航展16日揭幕當天，旋即爆發外交風波。法國政府以展示「攻擊性武器」違反協議為由，下令封鎖4家以色列軍工企業的展位，現場豎起黑色隔牆遮擋視線，引發以色列強烈不滿。總統赫佐格公開抨擊此舉「令人震驚」，形容宛如在展場內劃設「猶太人區」，呼籲法方立即糾正。這場涉及武器出口與地緣政治的爭議，迅速升溫為國際關注的敏感事件。

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根據《法國24》與《法新社》等媒體報導，遭到封鎖的包括以色列航太工業（IAI）、拉斐爾（Rafael）、艾爾比特系統（Elbit Systems）與無人機製造商Uvision。法國官方消息人士指出，這些公司展示的裝備，疑似曾用於加薩地區作戰，屬於具攻擊性質的武器，違反展前雙方所達成的協議，因此決定以黑牆隔離展示區。

這4家企業是以色列國防工業的代表，產品涵蓋導引炸彈、飛彈以及各型無人機。與此同時，3家未展示實體裝備的以色列小型公司及國防部官方攤位則未受波及，顯示法方措施具有針對性。此舉不僅打擊參展廠商形象，也為本屆航展增添明顯的政治色彩。

巴黎航展封鎖爭議延燒，以色列航太工業（IAI）等廠商的展區遭黑布蓋住。（路透社）以色列方面迅速作出強烈回應。總統赫佐格接受法國媒體訪問時指出，以色列企業已依合約參展，卻在現場遭遇封鎖，如同被劃為另類隔離區。他強調，這是對以色列的不公平待遇，要求立即撤除隔離設施。國防部也發表聲明，批評法方決定「前所未見、缺乏正當性」，充滿政策操作與商業考量，呼籲主辦方維護展會公平原則。

涉事企業也發表聲明反擊，IAI總裁利維（Boaz Levy）表示，黑色圍牆讓人聯想到猶太人在歐洲社會遭隔離的歷史時期；拉斐爾公司則批評封鎖行為不但無理，更明顯帶有政治動機。



風波擴大後，2位正在現場參訪的美國共和黨籍政治人物也加入譴責行列。阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）稱法方決定「相當荒謬」；參議員布里特（Katie Britt）則批評以方「短視行為」。

航展主辦單位表示，正在與各方溝通協調，盼能尋求妥善解方。



本屆巴黎航展於勒布爾熱機場舉行，吸引來自48國超過2400家軍工與航太企業參與。儘管曾有非政府組織試圖透過法院，全面禁止以色列軍火商參展，最終遭駁回。不過，以色列僅有9家公司參展，已明顯少於往年，顯示其在歐洲防務展會上的處境日趨艱困。

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