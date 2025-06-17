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不滿攤位被法國「拉黑」 以色列廠商幽默回嗆：裡面的東西太厲害！

2025/06/17 17:33

在巴黎航展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法方用黑牆圍起來，引發以方不滿，並隨即在黑牆上幽默回擊：「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」。（圖片取自Elbit Systems的X帳號）在巴黎航展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法方用黑牆圍起來，引發以方不滿，並隨即在黑牆上幽默回擊：「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」。（圖片取自Elbit Systems的X帳號）

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巴黎航展築「黑牆」封鎖4家以色列軍火商展位 以總統怒斥：搞猶太區

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以色列部隊近期先後對加薩走廊及伊朗發動數波攻擊，並堅信其正當性，引發局勢緊張及人權、外交風波。在16日登場的巴黎航空展上，4家以色列廠商的攤位被法國主辦方無預警地用黑牆圍起來，引發以方不滿，並隨即利用黑牆製作「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」、「牆內是創新，牆外是歧視」等標語抗議。

以色列軍事行動的外交爭議，竟意外成為今年巴黎航展（Paris Airshow 2025）上的插曲。根據外媒報導及網路流傳的照片可見，包括以色列航太工業（IAI）、拉斐爾（Rafael）、艾爾比特系統（Elbit Systems）與無人機製造商Uvision公司的攤位，都被法國用黑牆阻擋起來。法方表示，這些公司展示的裝備，疑似曾用於加薩地區作戰，屬於具攻擊性質的武器，違反展前雙方所達成的協議，因此決定以黑牆隔離展示區。

在昨（16）日登場的巴黎航空展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法國主辦方用黑牆圍起來，被封鎖公司則利用黑牆作為宣傳平台，製作創意標語予以回擊。（圖片取自RAFAEL defense的X帳號）在昨（16）日登場的巴黎航空展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法國主辦方用黑牆圍起來，被封鎖公司則利用黑牆作為宣傳平台，製作創意標語予以回擊。（圖片取自RAFAEL defense的X帳號）

對此，以色列官方表示強烈譴責，並強調，這是對以色列的不公平待遇，被封鎖公司也相繼在社群媒體上發文抗議，利用現場的黑牆作為宣傳平台，製作創意標語予以回擊。

艾爾比特系統公司在其社群張貼的一張現場照片之中，印上標語強調，「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」，以幽默且自信的方式，批評法國政府的封鎖作為。艾爾比特公司也表示，在60年前的六日戰爭前夕，法國對以色列實施武器禁運，如今，他們再次目睹法國政府公然且具敵意的行動；這場虛偽包裝的拙劣手法，將徒勞無功，正如60年前一樣。

軍工大廠拉斐爾防務也發布貼文，顯示他們在黑牆上貼了標語：「牆內是創新，牆外是歧視」，暗諷法國政府的作為，形同對猶太族群的歧視。該公司表態，展位周圍在一夜之間，豎起了黑牆，將以色列參展商與全球其他國防企業隔離，這一個史無前例的舉動具有歧視性，這種試圖壓製或邊緣化以色列存在的舉動，並不會削弱其重要性，只會凸顯其技術和價值觀日益增長的影響力。

被封鎖的4家企業是以色列國防工業的代表，產品包含導引炸彈、飛彈以及各型無人機。與此同時，3家未展示實體裝備的以色列小型公司及國防部官方攤位則未受波及，顯見法方措施具有針對性。此舉不僅打擊參展廠商形象，也為本屆航展增添明顯的政治色彩。

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