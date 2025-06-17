不滿攤位被法國「拉黑」 以色列廠商幽默回嗆：裡面的東西太厲害！

在巴黎航展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法方用黑牆圍起來，引發以方不滿，並隨即在黑牆上幽默回擊：「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」。（圖片取自Elbit Systems的X帳號）

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巴黎航展築「黑牆」封鎖4家以色列軍火商展位 以總統怒斥：搞猶太區

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以色列部隊近期先後對加薩走廊及伊朗發動數波攻擊，並堅信其正當性，引發局勢緊張及人權、外交風波。在16日登場的巴黎航空展上，4家以色列廠商的攤位被法國主辦方無預警地用黑牆圍起來，引發以方不滿，並隨即利用黑牆製作「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」、「牆內是創新，牆外是歧視」等標語抗議。

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以色列軍事行動的外交爭議，竟意外成為今年巴黎航展（Paris Airshow 2025）上的插曲。根據外媒報導及網路流傳的照片可見，包括以色列航太工業（IAI）、拉斐爾（Rafael）、艾爾比特系統（Elbit Systems）與無人機製造商Uvision公司的攤位，都被法國用黑牆阻擋起來。法方表示，這些公司展示的裝備，疑似曾用於加薩地區作戰，屬於具攻擊性質的武器，違反展前雙方所達成的協議，因此決定以黑牆隔離展示區。

在昨（16）日登場的巴黎航空展上，4家以色列廠商的攤位無預警被法國主辦方用黑牆圍起來，被封鎖公司則利用黑牆作為宣傳平台，製作創意標語予以回擊。（圖片取自RAFAEL defense的X帳號）

對此，以色列官方表示強烈譴責，並強調，這是對以色列的不公平待遇，被封鎖公司也相繼在社群媒體上發文抗議，利用現場的黑牆作為宣傳平台，製作創意標語予以回擊。

艾爾比特系統公司在其社群張貼的一張現場照片之中，印上標語強調，「我們的東西太棒了，以致於法國政府不想讓大家看到」，以幽默且自信的方式，批評法國政府的封鎖作為。艾爾比特公司也表示，在60年前的六日戰爭前夕，法國對以色列實施武器禁運，如今，他們再次目睹法國政府公然且具敵意的行動；這場虛偽包裝的拙劣手法，將徒勞無功，正如60年前一樣。

At the @salondubourget, Walls were built overnight—not to protect, but to hide.



Elbit Systems and other Israeli defense companies arrived to find their booths physically blocked from view. This was not a technical glitch. It was a deliberate act, carried out under political… pic.twitter.com/EPDkfZX8nH — Elbit Systems （@ElbitSystemsLtd） June 16, 2025

軍工大廠拉斐爾防務也發布貼文，顯示他們在黑牆上貼了標語：「牆內是創新，牆外是歧視」，暗諷法國政府的作為，形同對猶太族群的歧視。該公司表態，展位周圍在一夜之間，豎起了黑牆，將以色列參展商與全球其他國防企業隔離，這一個史無前例的舉動具有歧視性，這種試圖壓製或邊緣化以色列存在的舉動，並不會削弱其重要性，只會凸顯其技術和價值觀日益增長的影響力。

Just hours before the opening of the Paris Air Show, Rafael—along with other Israeli defense companies—was ordered by exhibition organizers, under direction from the French government, to remove key systems from display. Overnight, black walls were erected around our booth,… pic.twitter.com/gxTMvuAvqu — Rafael Advanced Defense Systems （@RAFAELdefense） June 16, 2025

被封鎖的4家企業是以色列國防工業的代表，產品包含導引炸彈、飛彈以及各型無人機。與此同時，3家未展示實體裝備的以色列小型公司及國防部官方攤位則未受波及，顯見法方措施具有針對性。此舉不僅打擊參展廠商形象，也為本屆航展增添明顯的政治色彩。

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