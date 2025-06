不滿攤位被法國「拉黑」 以色列廠商幽默回嗆：裡面的東西太厲害！

在巴黎航展上,4家以色列廠商的攤位無預警被法方用黑牆圍起來,引發以方不滿,並隨即在黑牆上幽默回擊:「我們的東西太棒了,以致於法國政府不想讓大家看到」。(圖片取自Elbit Systems的X帳號)

巴黎航展築「黑牆」封鎖4家以色列軍火商展位 以總統怒斥:搞猶太區

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕以色列部隊近期先後對加薩走廊及伊朗發動數波攻擊,並堅信其正當性,引發局勢緊張及人權、外交風波。在16日登場的巴黎航空展上,4家以色列廠商的攤位被法國主辦方無預警地用黑牆圍起來,引發以方不滿,並隨即利用黑牆製作「我們的東西太棒了,以致於法國政府不想讓大家看到」、「牆內是創新,牆外是歧視」等標語抗議。

以色列軍事行動的外交爭議,竟意外成為今年巴黎航展(Paris Airshow 2025)上的插曲。根據外媒報導及網路流傳的照片可見,包括以色列航太工業(IAI)、拉斐爾(Rafael)、艾爾比特系統(Elbit Systems)與無人機製造商Uvision公司的攤位,都被法國用黑牆阻擋起來。法方表示,這些公司展示的裝備,疑似曾用於加薩地區作戰,屬於具攻擊性質的武器,違反展前雙方所達成的協議,因此決定以黑牆隔離展示區。

在昨(16)日登場的巴黎航空展上,4家以色列廠商的攤位無預警被法國主辦方用黑牆圍起來,被封鎖公司則利用黑牆作為宣傳平台,製作創意標語予以回擊。(圖片取自RAFAEL defense的X帳號)

對此,以色列官方表示強烈譴責,並強調,這是對以色列的不公平待遇,被封鎖公司也相繼在社群媒體上發文抗議,利用現場的黑牆作為宣傳平台,製作創意標語予以回擊。

艾爾比特系統公司在其社群張貼的一張現場照片之中,印上標語強調,「我們的東西太棒了,以致於法國政府不想讓大家看到」,以幽默且自信的方式,批評法國政府的封鎖作為。艾爾比特公司也表示,在60年前的六日戰爭前夕,法國對以色列實施武器禁運,如今,他們再次目睹法國政府公然且具敵意的行動;這場虛偽包裝的拙劣手法,將徒勞無功,正如60年前一樣。

