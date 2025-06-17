無人艇展示重磅登場！ 中科院長李世強：若測評通過明年將大量採購

雷虎科技「海鯊800」無人艇與沱江級巡邏艦同框。（記者羅沛德攝）

相關新聞請見

高手齊聚無人艇公開展示 雷虎「海鯊」18日測試要遠航100公里

〔記者方瑋立／宜蘭報導〕無人艇在俄烏戰爭中嶄露頭角，為推動我國水面無人載具（USV）技術發展，中科院今（17）日起連兩天於蘇澳外海舉辦「水面無人艇公開展示」，邀集雷虎、碳基科技及龍德造船等3家國內廠商參與；中科院長李世強指出，若測評通過，明年將大量採購USV；中科院系發中心計畫主持人曾耀華則強調，邀請廠商絕非「比武」，而是匯整各家廠商性能規格，未來會提供給軍種提出其採購需求。

請繼續往下閱讀...

中科院這次無人艇公開展示，吸引國、內外合計12家廠商參展，包括Auterion、Defense Systems Redeployment Group（DSRG）、Maritime Tactical Systems（MARTAC）、Ocean Aero、Huntington Ingalls Industries（HII）、博府智造（Robuff） 、經緯航太科技（GEOSAT）、傑海達機器人（JetSea AI）、雷虎科技、碳基科技、哥倫國際與龍德造船等，透過靜態與動態展演，全面展現技術實力與應用潛力。

中科院17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試，圖為中科院光華計畫主持人曾耀華。（記者羅沛德攝）中科院規劃，此次展示區分靜態與動態兩階段，先由各參展廠商透過影片及資料，介紹產品特性，隨後由雷虎科技、碳基科技與龍德造船公司等3家廠商，進行遙控距離、光電目獲影像等6項動態展示，藉此評估技術成熟度，作為國軍優化無人載具規格的依據。

李世強表示，基於我國防衛作戰的需求，只要今年通過作戰測評，明年度將編列預算，開始大量採購水面無人載具，盼透過展示與各界共同參與，讓這筆預算能「最好、最有效地運用」，讓國軍採購最優質、最棒的USV，也讓防衛作戰產生更大的嚇阻效益。

李世強特別向5間參展的國外廠商致謝，他說，雖然這些廠商可能很快遭中國政府制裁，但請不要畏懼，「因為你們選擇了自由和民主的陣營」。他也說，無人載具在俄烏戰爭中起了關鍵性作用，本次展示重點，在於展現我方的能力與實力。

碳基科技的「碳險家一號」無人艇。（記者羅沛德攝）中科院指出，未來將依據各家展示數據，開發水面無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配巡邏、搜救、環境監測、物流等不同酬載模組，提升無人艇通用性與應用彈性，以達成軍、民通用與快速量產的目標。

針對無人艇未來角色，中科院強調，將持續深化自主航行、智慧決策與AI功能的整合，提升無人艇在複雜海域的環境感知與路徑規劃能力，滿足國軍建軍備戰需求。

曾耀華回應媒體提問時強調，本次公開展示絕非「比武」，而是提供一個平台，蒐集並匯整國內、外廠商無人水面載具的技術能力，未來將匯整予各軍種，提出符合其需求的採購清單。

三廠商參與動態展示 各具特色



碳基科技的「碳險家一號」無人艇。（記者羅沛德攝）此次參與動態展示的民間廠商無人艇性能各具特色，碳基科技推出的「碳險家一號」僅2公尺長，採用碳纖複材打造，具輕量高強度特性，搭載EO／IR與光達感測器，通訊距離達60公里，具備自主導航、AI辨識與通訊斷線自動返航等功能，適合近岸與河口偵巡任務；唯因通訊發生問題，碳險家一號未能完成規劃的科目，展示提早結束。

雷虎科技「海鯊800」無人艇。（記者羅沛德攝）雷虎科技展示的「SeaShark 800」為鋁製高速艇，現場展示航速超過50節，具備逆中塗層與防彈設計，最大酬載可達1500公斤，支援衛星與資料鏈遠端操控，並強調「電玩式」操作介面，適合快速訓練部署，也在實際展示時衝出50節以上高速成為「最速王」。

龍德造船「黑潮」無人艇。（記者羅沛德攝）龍德造船的「黑潮」無人艇則強調高速穿浪與匿蹤能力，搭載多模態感測器與AI人機整合介面，並支援射頻與低軌雙通訊鏈路，在複雜海況中仍具穩定操控能力，適合執行ISR（情監偵）與打擊任務。現場展示中，黑潮展示了最高44節的速度，加速度與扭力皆十分出色。

據了解，哥倫國際因合作協議不參與實體展示，不過該公司也有到現場靜態展示「食人魚」型無人艇模型；該船船長9公尺、寬2公尺，具有自主航行與目標識別能力，可於風浪條件達蒲氏風力6級時，持續執行任務。

中科院表示，將持續依據展示成果與國軍需求，推動模組化量產與控制標準化，提升國防自主能力與整體產業競爭力，並在軍民通用領域發揮研發與整合領航角色，深化台灣在全球無人艇產業的戰略地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法