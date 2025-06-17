高手齊聚無人艇公開展示 雷虎「海鯊」18日測試要遠航100公里

中科院邀集國內外廠商，17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試。圖為雷虎科技「海鯊800」無人艇。（記者羅沛德攝）

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無人艇展示重磅登場！ 中科院長李世強：若測評通過明年將大量採購

〔記者方瑋立／宜蘭報導〕中科院今（17）日起舉辦在蘇澳舉辦為期2天的「水面無人艇公開展示」，雖強調這並非「比武」，目的在於媒合廠商技術交流，依舊高手雲集，國、內外合計12家廠商參與靜態與動態展示。參與動態展示的雷虎科技人員透露，明天將操演60至100公里的長程航行，預料將成為立法院外交及國防委員會立委考察特意安排的亮點。

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中科院本次水面無人載具公開展示，分為靜態與動態二階段，國內外合計12家廠商參展，包括Auterion、Defense Systems Redeployment Group（DSRG）、Maritime Tactical Systems（MARTAC）、Ocean Aero、Huntington Ingalls Industries（HII）、博府智造（Robuff） 、經緯航太科技（GEOSAT）、傑海達機器人（JetSea AI）、雷虎科技、碳基科技、哥倫國際與龍德造船等參與靜態展覽，並由雷虎、碳基、龍德進行遙控距離、光電目獲影像等6項動態展示，藉此評估技術成熟度，作為國軍最佳化無人載具規格的依據。

中科院系發中心光華專案計畫主持人曾耀華表示，公開展示活動並非「比武競賽」性質，而是希望提供技術交流平台，希望各船廠表現最好的一面，提出好的規格，並提供未來需求單位調適與評估，無論在作戰或偵蒐方面，都希望廠商能提出最有利的規格，讓船廠間形成「合縱連橫」的技術交流，為國內需求提供最佳產品，也希望盼藉此讓國內廠商與國外技術合作，甚至共同生產，快速提升台灣這方面的能量。

中科院邀集國內外廠商，17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試。（記者羅沛德攝）媒體詢問研發無人艇所遇到最大的困難為何？碳基科技副總經理李康嗣表示，過程所遇到的困難是「非紅供應鏈」，雖然國內、外都有不同廠商可供選購，但仍需要不斷思考解決源頭、後端供應問題，以達國內安全標準與期待。

雷虎總經理蘇聖傑則認為，全球船廠都面臨的挑戰，就是如何發展出不需人員操作的使用者介面（UI），如自主辨識、繞行或閃避的避障系統。他說，目前已投資一家專注於「群控」的新創公司，未來同時操控大量無人機的技術，也可延伸至無人船。

蘇聖傑也在動態展示時透露，明天將從蘇花公路導控點，進行雷虎「海鯊800」60公里至100公里的長程航行，展現續航與通訊切換的能力。由於立法院外交及國防委員會召委黃仁明天安排到此考察，研判此應為考察委員安排的一大亮點。

龍德副總經理蔡明宏說，技術確實是挑戰之一，但首先遇到的第一個問題是「人力」，做為宜蘭在地的傳統產業，要吸引尤其是懂AI、影像辨識、機器人技術的人才很困難，近年已成功組建基礎團隊，並開發導控軟體，未來會以此為基礎，持續提升自主能力。

至於無人機應用在防衛作戰層面，平時如何訓練AI並學習辨識中國解放軍船艦及戰術動作？中科院系發中心神龍專案計畫主持人孫春青說明，作戰與防衛策略會由作戰單位負責，中科院提供產品給單位使用，船廠不需了解完整作戰細節，但在AI模型的訓練與嵌入部分，中科院有方法介入系統調整。

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