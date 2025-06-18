國防秘辛》E-2赴美改裝好辛苦！半夜龜速驚險拖行 還拆了港口圍牆

我國空軍2架E-2T預警機2010年「搭船」到美國升級，選在凌晨時段從高雄小港機場拖到高雄港，共出動上百名軍警戒護。（資料照）

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〔記者涂鉅旻、劉宇捷／台北報導〕我國現役5架E-2K預警機之中，其中3架自E-2T赴美性能提升而來，但循海運的升級路途並不輕鬆，前空軍E-2型機中隊長翁嘉民透露，E-2T往返高雄小港機場與高雄港的路程約9公里，卻得在夜深人靜時交通管制，花3個小時慢速拖行，通過路幅有限的幹道與平交道，甚至還得把高雄港的外牆暫時拆除，才能讓E-2順利通過。

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我國空軍現有5架E-2K預警機，其中3架原本為1995年購入、2010年起分批赴美升級的E-2T型機，另2架為2005年增購的E-2K預警機。不過，E-2T升級時，不像交機或接受任務派遣的F-16戰機，採自力飛行方式在台美之間往來，而是藉由海運往返，意指E-2型機須透過車輛拖曳到港口，再由大型貨輪載運。

參與並完整見證E-2型機升級歷程的翁嘉民回憶，當時，E-2型機從高雄港上船與卸載，到小港機場間的移動則仰賴陸路，須選在對交通影響最小的半夜時段。為了估算慢速拖曳所需時間，以及必經路途，他們曾徒步走完全程，共費時3個小時。

我國空軍2架E-2T預警機2010年透過海運方式送到美國升級。（資料照）這幾趟E-2升級路，並非只仰賴空軍官兵的規劃與執行，而是跨部門、政府與民間的「聯合作戰」，光是全副武裝的憲兵、警察，就出動了數百位，即使經過慎密的事前規劃，實際上陣時仍得靈活應變、見招拆招。

翁嘉民說，在拖曳E-2型機時，必須考量道路的路幅限制，若遭遇低於飛機高度的電纜時，還得用撐竿將線路挑高；有一次，當飛機拉到了鮮有火車通過的平交道時，意外觸動了平交道保護裝置，導致警鈴大作，即使後來發現是虛驚一場，還是讓當時在場人員「緊張得要死」。

另外，E-2預警機的翼展長達24.5公尺，雖然可以將機翼折疊起來，但要進到高雄港，還是很難「開大門走大路」。翁嘉民說，當時為了讓E-2型機順利進出，得精算時間，委由承包商暫時將高雄港的外牆拆除，並在飛機通過後立即復原、建造回去。他笑說，這幾趟過程就像是「闖關」一樣。曾經歷E-2T預警機升級、E-2K預警機增購的前空軍預警機中隊長翁嘉民。（記者劉宇捷攝）

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