可緊抓中國「殲-20」！ 前空軍中隊長翁嘉民籲我國採購E-2D預警機

國軍努力籌獲雷達、指揮系統更強的E-2D預警機，成為當務之急，曾擔任空軍E-2預警機中隊長的翁嘉民認為，暫時的租賃及先期準備訓練等，也是空軍可以嘗試的作為。（圖片取自DVIDS、記者劉宇捷攝；本報合成）

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〔記者劉宇捷、涂鉅旻／台北報導〕今年適逢空軍E-2預警機服役30週年，其參與無數偵巡、救災任務，可謂戰功彪炳。然而，面對近年威脅劇增、消失性商源影響，已顯得力有未逮，籌獲雷達、指揮系統更強的E-2D，已成國軍當務之急。儘管目前仍在爭取編入預算階段，但曾任空軍E-2預警機中隊長的翁嘉民認為，E-2D能即時監控匿蹤戰機威脅，對台海防衛現況相當重要！

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空軍現役5架E-2K預警機，擔任空中機動雷達站兼空中指揮角色，其偵蒐雷達是關鍵設備。雖然國軍尚未正式證實籌購新型E-2D預警機的進度，但這並非空穴來風，也不是為了汰換全數E-2K機隊，而是輔助E-2K及高山雷達站，組成更強大的監偵戰力。儘管日前有美方高層認為，E-2D不符合我國「不對稱戰力」需求等傳聞，但我國仍持續爭取建案並編列預算。

E-2K預警機用於空中機動雷達站兼空中指揮的角色，因此其偵蒐雷達（機背大圓盤）是關鍵設備。（資料照）

為何我國很需要E-2D預警機？

目前我國對空監偵系統，以高山雷達站與E-2K預警機等組成，不過，受到地球曲面及地型影響，即使雷達可探測範圍再遠，都有其限制，而越高的高度，代表雷達可看得更遠，因此需要強而有力的空中儎台，在戰時也能接替遭攻擊的固定式雷達，提高整體監偵韌性。

此外，前空軍E-2預警機中隊長、種子教官翁嘉民受訪示警，由於美國及各國陸續開啟E-2D型機訂單作業，加上相關產線轉移，致使美軍自2027年起，將陸續停止E-2C系列（含我國E-2K）的後勤支援；而E-2K受限於機體及架構，不易再升級成E-2D，因此，若要維持後續監偵能量，又要壓低E-2D採購價格，跟著這波趨勢是再適合不過。

受地球曲面及地型影響，即使雷達可探測範圍再遠，都有其限制，而越高的高度，代表雷達可看得更遠，因此需要強而有力的空中儎台。圖為台灣北部的嵩山雷達站。（資料照）

E-2D的優勢在哪？

儘管E-2D預警機在外型上與E-2K僅有些微差異，但性能方面卻有著很大的優勢。翁嘉民指出，E-2D換裝了AN/APY-9主動電子掃描陣列（AESA）雷達，具備電子/機械「雙工」偵測性能，可一方面持續追蹤如中共「殲-20」等匿蹤戰機，一方面持續對區域進行掃描，且不同於傳統旋轉式雷達斷斷續續監控，E-2D預警機可即時監控各種狀況，對於因應未來威脅相當重要。

此外，E-2D預警機的雷達偵測距離可達到300浬（約556公里），這是E-2K所裝備AN/APS-145雷達的270%，且偵蒐對象也新增了地面目標及水面艦艇，而前艙副駕駛還能協助後艙攔管官分攤任務，進而提高效率。另外，E-2D還新增了CEC協同作戰能力（機腹小圓盤狀裝備），若美軍對我國開放這項功能，甚至可從空中引導海、陸飛彈接戰，實施「A射B導」戰術。

儘管E-2D預警機外型與E-2K差異不大，但圓盤內部的雷達升級與協同作戰能力，是我國面對敵匿蹤戰機不可或缺的監偵、反制手段。（圖片取自DVIDS）

續航能力部分，翁嘉民指出，E-2D預警機可另外擴充機翼油箱，在不收摺機翼的情況下延長航程，再搭配全新換裝的勞斯萊斯T-56A-427A渦輪螺旋槳發動機後，滯空時間可從E-2K的4.5小時，延長至5到7小時，增強持續監控能力與任務彈性。

外界評估，若E-2D預警機部署在東部作戰，可藉由中央山脈的天然屏障，遮蔽掉台灣西部低空的訊號干擾源，並專心向中國搜索，提升對匿蹤戰機的識別準確度。翁嘉民補充表示，比起幻象戰機的後繼機型，或者其他戰機的巨額投資，E-2D預警機是少數能持續追蹤匿蹤戰機威脅的儎台，利用重層部署的方式，在戰機的大後方飛行，為戰機提供情報的同時，也能獲得較佳的保護。

圖為2005年5月，我國向美國增購的E-2K預警機抵台珍貴照片。（資料照）



過渡時期台灣可做些什麼？

由於我國還在與美方洽談E-2D預警機採購案當中，就算美國願意出售E-2D預警機，從建案、接裝到形成戰力，約莫還要4到5年的時間。若要縮短整備時間、形成即戰力，翁嘉民認為，國軍可考慮採租賃、採購並行策略，先行租賃補足急需戰力，以待後續建案、到貨。

前E-2預警機中隊長翁嘉民認為，在美方尚未確定出售E-2D之前，我國可先考慮租賃及先行模擬訓練，縮短後續換訓時間、彌補當今戰力空窗。（記者劉宇捷攝）

另外，現役E-2K預警機與E-2D的操作上，在許多方面相似，因此，在尚未獲得飛機以前，可考慮使用現有的模擬器進行先期訓練，翁嘉民建議，國軍可考慮先將海上目標識別系統，或者其他軟體套件先建置好。

其餘戰術作為部分，翁嘉民認為尚存精進空間，例如，因應戰時高強度任務需求，空軍可執行15分鐘內的熱加油訓練科目等；若預先執行部分後續訓練整備工作，將可減少換訓時間，為全案可能的進展機會做足準備。

E-2D預警機能夠即時監控匿蹤戰機的威脅，這對未來可能的台海衝突相當重要。（圖片取自DVIDS）

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