解密改變陸航部隊的AH-1W直升機 《陸航建軍史話II》28日重磅發表

《陸航建軍史話II》一書將於28日公開發表，當中紀錄了無數不為人知的精彩故事。（記者劉宇捷攝、編輯）〔記者劉宇捷／台北報導〕陸軍航空部隊是陸軍戰力轉型的重要力量，這批部隊建軍路相當艱辛，特別是AH-1W攻擊直升機、OH-58戰搜直升機的接裝，讓這支部隊首次成為可專門上第一線的火力部隊。《陸航建軍史話II》由與陸航淵源深厚的徐仲傑撰寫，以大圖輸出、圖文並茂方式，網羅近代不為人知的故事，並計劃於28日公開發表。

《陸航建軍史話II》一書特別紀錄了陸軍航空部隊的成立經緯，以及從陸軍頗為反對到開始使用航空運輸部隊，再到接裝AH-1W攻擊直升機，正式成為專門具攻擊性部隊的過程，陸航攻擊直升機的成軍，是陸軍部隊首度將攻擊範圍突破100公里，超越砲兵，凸顯其重要性。

陸航史話第二冊延續第一冊的故事，蒐羅包括A/O機換裝、1227事件始末、B234接機成軍秘辛、定翼機觀測機任務等。同時，書中亦圖文並茂，網羅大量史料照片，並以大圖方式編排，使畫面與文字呈現效果，相當淺顯易懂且易讀。

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本書作者徐仲傑出身於軍人世家，曾服役於陸航1大隊11中隊，父親為陸軍航空部隊草創初期，畢業於空軍官校轉任陸航的飛行員，因此，作者從小就與陸軍飛行線上，有深厚的淵源與交情。

徐仲傑表示，本書訪談了多名前陸航官兵，並透過親身經歷與說法，還原與紀錄陸軍航空部隊的種種故事。此外，為了獲得官方資料佐證，徐仲傑還向國防部申請調閱了千餘筆的歷史資料，可說是正確性相當高且深具考究之作。負責此書出版工作的黎明文化補充，《陸航建軍史話II》將規劃本（6）月28日於黎明書局舉辦新書發表會，屆時將邀請書中諸多故事的當事人到場分享往事。

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