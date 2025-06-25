軍武書摘》和光同塵：一位外交官的省思

前海基會董事長李大維新書《和光同塵：一位外交官的省思》，6月26日將由聯經出版發行。（聯經出版提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國自從與美國斷交後，外交事務就進入震盪期，但隨著俄烏戰爭、以伊衝突爆發，國際情勢升溫也讓我國在印太的戰略地位更加凸顯，而前海基會董事長李大維，便是見證這段歷史洪流的核心人物之一。即將發行的《和光同塵：一位外交官的省思》集結他40餘年外交生涯，忠實呈現我國近代外交史，本報獲出版社授權引用內容，以下是該書重點節錄：

第六章 美國（一）：艱鉅挑戰（二〇〇四－二〇〇五）

「美中建交了！」

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與華府的深深淵源，始於這句響徹天際的呼喊。

記得是星期五，學校期末考的最後一天。晚上和幾個美國同學到酒吧喝啤酒聊天，突聽一位同學高聲叫喊，抬頭，電視裡卡特總統正發表演講，字幕閃現我們最不願見到的消息。

一九七八年十二月十五日，美東時間晚上九點，台北時間十六日早上十點，美國總統卡特（Jimmy Carter）宣布與中華人民共和國建立外交關係，與台灣僅維持經濟、文化及其他非官方關係。這對所有台灣人民而言，是刻骨銘心、悲痛激憤的一刻。自一九五四年起的《中美共同防禦條約》則依第十條，於一年後終止，駐台美軍將在四個月內撤離。

其實，美中兩國尋求邦交「正常化」，正式建立外交關係，是遲早都要發生的事，卡特的宣布並非全然意外，從一九七一年時任國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）密訪北京，隔年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中，並發表《上海公報》的連串發展皆可預見。即便如此，中華民國政府、民眾皆希望此事能拖就拖，然而卡特總統宣布的內容、條件，可說是完全接受中方三條件，即終止與中華民國官方外交關係、廢除《中美共同防禦條約》、撤出所有美國在台軍事人員和裝備。蔣經國總統、全國民眾、海外僑民，皆同感悲憤、意外，同憂未來。

聽聞斷交消息後即刻趕回家，當夜，電話響不停，美國各地同學、台灣親友都在討論台灣的前途會怎樣？我們能做些什麼救國？一些大華府地區能聯絡上的朋友，也開始討論有哪些因應做法。

第二天早上，獨自駕車到華府，緩緩駛近白宮時，發現和我大學同屆、畢業於法律系，於喬治華盛頓大學（George Washington University）攻讀法學博士的張大同正舉牌抗議。我加入他的行列，紅著眼對白宮怒吼，希望卡特總統能聽到，知曉美國和中華人民共和國建交，並不如他所講的是「舉國歡欣」，仍有不同意見，隨後，人愈聚愈多。

如今回想，當時真是熱血衝動，但一切皆是如水就下，自然發生。我們在白宮外持續舉牌抗議數週，不知有多少台灣留學生、僑民志願參加，人潮不斷。

十二月三十一日，美國與中華民國斷交前的下午，使館員眷、僑胞、同學們皆來到雙橡園，眾人齊聚參加降旗典禮，我也佇立其中，一同聆聽當時赴華府談判的楊西崑特使仿效麥克阿瑟將軍名言，語氣悲壯說道：「我們會再回來。」（We shall return.）

午夜十二時一過，因美國和中華民國不再有邦交，美國負責使館安全的警察巡邏車也撤離。在那個謠言傳聞沸騰、人心浮動的時期，聽聞將有親共人士午夜後攻陷雙橡園造就既成事實，我們七位留學生便手持棍棒、和著大衣，在冬夜沒有暖氣的大門玄關內過了一夜，幸而當晚無事平安。事後回想，是有些傻，但當時氛圍混亂，大家憑著一股愛國心，就這麼撩落去了。

誰能想到，二十五年後，我竟經常在此做主人宴請賓客。

重建互信

二○○四年七月二十四日，我正式接任駐美代表。

美國是世界政治權力的中心，是個人攻讀博士、成家、踏入外交志業的起點，對職業外交官而言，更堪稱是職涯最高峰。多年後重返華府，身上的責任更重，迎面而來的挑戰並不容易，因為陳水扁總統給我的首要重任，是修補台美間因二○○四年防禦性公投而倒退的雙邊關係並重建互信。

秉持外交人員的基本精神，抱持「出使四方，不辱使命」的態度，個人戮力以赴，絲毫不敢懈怠。抵任後兩個月，美國國務院亞太助卿柯立金（James Kelly）特別告訴我，中方外長李肇星和鮑爾（Colin Powell）國務卿不久前工作午餐時，大部分時間都在談台灣。李肇星外長火氣很大，多次提到我在華府活動太過積極，希望美方官員不要與我來往。我聽了以後，淡定回覆道：「這其實是讚美之辭啊！」

其實，早在於美國求學時，我就常赴華府散心，且學術研究的主題便是台美關係。一九七九年二月六日開始，美國參、眾兩院外交委員會舉行一系列聽證會，我幾乎每一場公開的討論都參與。記得參院首場聽證會適逢華府隆冬大雪、地面積雪超過六十公分。開車前往時，不慎在下交流道時轉彎打滑，衝入雪堆，所幸意外發生在白天，剛好有人開卡車經過，連人帶車被拖出來，否則後果難料。雖然初參與就發生了意外，仍雪雨無阻，經常往返維吉尼亞大學、國會之間。幾次聽證會後，與兩院許多外交委員會專業幕僚都成為朋友，國內各媒體記者也都知道有位留學生幾乎每場必到。該年三月，我更進一步向指導教授冷紹烇報告，希望以《台灣關係法》作為博士論文題目。慈祥的冷老師立即答應。這部法律不僅是關乎兩國未來關係的法律基礎，更是我在超過四十年公職生涯中不斷運用的法寶。

修復與美關係

駐歐期間，我曾為防禦性公投奔走、為可能的影響做準備，駐美之時，則直面它帶來的衝擊。

二○○四年總統大選前一日，陳水扁總統、呂秀蓮副總統在台南市區拜票時遭槍擊，兩人分別腹部、膝蓋受傷，防禦性公投依舊在二○○四年三月二十日與總統大選同日登場，陳、呂只以不到三萬票，僅○．二三個百分點驚險勝出，公投則以失敗收場，而國民黨在開票之夜隨即表示將提起總統大選選舉無效之訴，最後獲最高法院判決敗訴，陳總統順利連任。自布魯塞爾搭機抵美，我們剛抵達杜勒斯機場，便一腳踏入宛若四個月前國內政情藍綠對立驟升的熱度之中，支持國民黨、親民黨僑胞組成的真相聯盟在外頭舉牌抗議，牌子上甚至還寫著：「不歡迎李大『偽』」。國內政黨惡鬥延伸出國門，在海外上演，而接機的同仁及美方人員並未提前知會現場狀況，最後由美方安全人員護送離去。我當時即決定直往駐美代表處，與同仁開會共商未來做法。

抵任第二天，首度和美國國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）、中國港台事務主任韋德寧（Dennis Wilder）會晤，積極加強台美溝通與互信。

我轉達陳總統諭示，表示穩定兩岸關係是未來四年政府要務，且會於兩任就職演說的基礎上改善兩岸關係，不會尋求台灣獨立，但也不可能接受北京的「一中原則」。

除了釐清台灣並非尋求獨立和對「一中政策」的態度，關於憲政改革議題，我轉述陳總統指示，此案將依據憲法程序進行，須經立法委員四分之三多數通過，若美方可以協助勸阻北京當局，不要在國際打壓我國，務實面對陳水扁政府，自然有助安撫國內對憲政改革的不同意見。至於雙邊經貿，我告訴美國國安會，希望可儘速回覆TIFA（貿易暨投資架構協定）談判，進而就台美自由貿易協定（FTA）展開協商。美方隨即表示會呈報此重要訊息給小布希總統，也表示了解陳總統為難之處，但安撫執政黨內的不同意見是國家領導人職責，這不應成為修改、變更政策的藉口。

待談話事項告一段落，葛林展現十足誠意，提供了白宮戰情室（Situation Room）的直撥電話號碼，表示若有緊急事件可即時聯繫。最後，他們對我說，歡迎一位「知美派」專業外交官使美。

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