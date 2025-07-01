漢光演習更逼真 國軍聯戰機制將鏈結縣市應變中心強化全民韌性

國軍在去年度「漢光40號」演習期間，空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（資料照，記者塗建榮攝）〔記者吳哲宇／台北報導〕「漢光41號演習」實兵演練將於7月9日至7月18日登場，國防部今日揭示演習重點，除持續檢視去中心化運作、整體後勤支援、連續及聯動原則、交戰規則等項，並強化臨機快速決策程序、強化聯合行動同步效能等軍事行動。其中，為進行軍民整合協調運作，以國軍聯合作戰機制鏈結縣市聯合應變中心，持續策進軍民整合協調程序。

國防部今日舉行例行記者會，說明今年度漢光實兵演習重點，在臨機快速決策程序課題，透過臨機狀況發布，誘導指揮官及幕僚組織啟動快速決策程序，掌握作戰時機的即時下達決心，以肆應實際作戰需求。

強化聯合行動同步效能部分，國防部表示，將審視台澎防衛作戰各項聯合關鍵行動，確立各型部隊支援與被支援關係，並藉聯合行動同步矩陣，使任務編組單位採取協調一致行動，強化聯合作戰效能。

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建構分散備援韌性方面，因應中國解放軍對我國關鍵戰力實施滲透、破壞與聯合火力打擊風險，各級部隊除落實分散開設、多重選址與訊跡管理等戰力防護工作，將藉持續機動與敏捷應變機制，提升部隊指管及戰場存活韌性。

國防部表示，為模擬實戰場景演練，三軍部隊除以人員、裝備現況設計演練課目，並參據4月份電腦兵推敵我交戰的戰力數值，發布各作戰階段輔助狀況，磨練各級指揮官及參謀組織綜合考量敵情威脅與部隊戰損、戰耗，進行戰力重整或轉採應變計畫，模擬真實戰場景狀況實施演練。

至於今年「同心35號」演習結合「漢光」實兵演練期程，國防部指出，各編實、擴編動員部隊均實施14日教育召集，自7月5日實施至18日，並區分守備及後備等類型動員部隊，務實檢測後備戰力恢復時長，其中，將以步兵206旅為主體，驗證旅級部隊動員效能。

為進行軍民整合協調運作，國防部規劃，將以國軍聯合作戰機制鏈結縣市聯合應變中心，持續策進軍民整合協調程序，並排訂阻絕設置及反資敵授權、關鍵基礎設施防護與軍、公、民營醫療能量共享等軍民整合課題實施演練，強化全民國防意識。

值得一提的是，國防部明確指出軍事行動授權機制重要性，為利於三軍部隊獲取備戰部署行動先機，藉明確劃分各項軍事行動授權時機與等級，使支援、被支援單位在指管中斷或複雜戰場環境下，均能確實按照其作戰任務，去中心化執行軍事行動。

另外，為使國軍各項軍事行動符合國際及國內法規，強化各級在武裝衝突中遵守人道法的信念，演習期間將以法律因素作為作戰任務考量要項，以法律支援軍事行動，確保各級指揮官在預應威脅或武裝衝突時的正當性。

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