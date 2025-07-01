國軍「漢光41號」驗證灰色襲擾 若中國挑釁轉「立即備戰操演」應對

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將。（國防部提供）〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍今年度「漢光41號」實兵演習延長至10天9夜，增加灰色地帶襲擾應處，作計室聯合作戰計畫處長董冀星表示，演習除了宣揚國軍能力和決心，也告訴中共，國軍有信心保衛國家，並藉由演習嚇阻中共開啟戰端。若中共於演習期間有挑釁行為，國軍會有24小時戰備兵力應處，若遭遇中共針對性軍演、逾越24浬等威脅提升情況，國軍會下達立即備戰操演，以現有兵力即轉入備戰狀態。

董冀星今日在國防部例行記者會之中表示，以往漢光實兵操演是5天4夜，設計場景是以「應急作戰階段」開始，一直到後續的國土防衛作戰，執行的演習想定是以加速「戰演比」，也就是加快接戰速度的方式，在5天4夜完成演訓；但今年的設計想定規劃不同，首先，國軍10天9夜是從應急作戰階段之前，也就是灰色地帶應處的場景設計開始，以完整時段、不加速「戰演比」實施各項狀況設計，因此10天9夜的演訓是完整驗證。

媒體追問，在我國演習公開的情境下，如何應處中共可能對我國挑釁？董冀星說，演習也是戰略溝通一部分，除了宣揚國軍能力和決心，也是告訴對岸（指中國），國軍有信心保衛國家，各項戰力藉由演習驗證，嚇阻中共開啟戰端。若中共於演習期間有挑釁行為，國軍會有24小時戰備兵力應處，若威脅提升，例如有針對性軍演、兵力逾越24浬等，國軍會下達「立即備戰操演」，以現有兵立即轉入備戰狀態。

請繼續往下閱讀...

圖為中國山東號航艦的艦載機起降訓練情形。（中國海軍官方X帳號）至於共軍近期在各島鏈海域活動，擴大區域威脅，董冀星表示，漢光演習的場景設計以國土防衛為主，反封鎖、反隔離等都有納入狀況設計，但在台灣本島應變區外，則不在漢光演習的演練科目中。

國防部情次室情研中心管制長羅正宇上校則表示，有關共軍在6月份派遣兩艘航艦，首次進入西太平洋航訓，經國軍觀察，整個演訓的規模和範圍，已經擴及到第二島鏈的東部，此舉不僅引發周邊國家的關切及不安，也對整個印太地區帶來軍事壓迫及安全挑戰。國防部研判，共軍未來可能提高在其他海域的航訓次數，對整個印太地區以秩序為基礎的穩定情勢形成挑戰。

相關新聞請見

城鎮韌性演習防空警報響不能只躲進室內 民防、賣場人員將引導避難

漢光演習更逼真 國軍聯戰機制將鏈結縣市應變中心強化全民韌性

漢光演習整合城鎮韌性 地方政府將擇機場、超商等實施避難演練

「漢光41號」演習極限練兵 模擬國軍僅有部分空優、要打持久戰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法