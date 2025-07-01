漢光演習整合城鎮韌性 地方政府將擇機場、超商等實施避難演練

台南市安平區居民在2023年的萬安演習，配合「疏散避難」演練。（資料照，記者洪瑞琴攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕「漢光41號」實兵演習整合「2025城鎮韌性演習」將於7月9日至7月18日登場，國防部今日以行政院全民防衛動員準備業務會報秘書單位立場，召開「2025城鎮韌性（防空）演習說明記者會」，說明各地區演習時間、地區及管制措施，確保全國民眾了解並配合管制及演練，以熟稔空襲等應變作為。

2025城鎮韌性（防空）演 習演練期程表。（國防部提供）

國防部今日召開例行記者會，內政部表示，2025城鎮韌性（防空）演習訂於今年7月15日至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外（離）島地區順序實施演練，除了東部及外、離島於上午10時至10點30分進行，其他地區於演習當日下午1點30分至2點實施，屆時將發送警報、啟動疏散避難及交通管制；防空警報解除後，接續由地方政府及參演的民防團隊實施「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練。

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2025城鎮韌性（防空）演 習演練規劃表。（國防部提供）

內政部指出，台北市、台中市、台南市等3場次城鎮韌性演習，整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，並將10天9夜「漢光演習」的進程，縮時於1天完成兵棋推演、防空及綜合實作等演練，以強化地方政府對緊急事件的應變能力。

台北市、台中市、台南市演練課目規劃表。（國防部提供）



內政部表示，各地方政府將各擇3個鄉（鎮、市、區）驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，置重點於公共運輸、生活消費及機關（構）等類型場域。

2025城鎮韌性（防空）演 習演練規劃表。（國防部提供）

內政部說，各地區演習當日會由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視臺、廣播電臺、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率；同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以便民眾查詢運用。

公共運輸、生活消費及機關（構）等類型場域及指引概要。（國防部提供）

內政部強調，行駛車輛聽聞防空警報時，請保持鎮靜，並配合警察及民防執勤人員人、車管制，切勿違反交通規則；行經重點驗證鄉（鎮、市、區）之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，就近進入防空疏散避難設施，或依警察及民防執勤人員引導避難；聽聞防空警報時，第一優先應就近進入防空疏散避難設施，若周邊無防空疏散避難設施時，則就近尋找堅固且遠離窗戶區域，依「兩牆原則」實施避難。

內政部說，各演習地區內的各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾，均應配合管制與演練；若未依「民防法」第21條、 「防空演習實施辦法」第12條規定，配合防空演習命令之管制及演練，各地方政府得引用「民防法」第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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