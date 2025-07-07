陸軍未來三款戰車評比！ M1A2T打最準、構改版M60A3保有這優勢

國防部將於10日進行M1A2T戰車的首度實彈射擊訓練。圖為首批M1A2T戰車去年抵台情形。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍持續獲得新一代M1A2T戰車，預計於10日進行首次實彈射擊驗證。有趣的是，國軍在最新一期《裝甲兵季刊》著眼於未來戰力，針對M1A2T戰車、構改版M60A3戰車，以及還在測評的「獵豹」輪型戰車進行比較，M1A2T射擊命中率最高、彈藥種類最多元，但M60A3可裝載63發主砲砲彈，仍居三者之冠。

民眾日前目擊構改版的M60A3戰車運輸情形。（資料照，圖片取自Taiwan ADIZ臉書）陸軍首批38輛M1A2T戰車於去年底交付，今年第二季則啟動第二批42輛運輸作業，為我國首款採用120公厘戰車砲的M1A2T，10日將於新竹進行首次實彈射擊訓練；為我國裝甲兵戰力中流砥柱的M60A3戰車，將逐步進行構改，雖然仍維持105公厘的戰車主砲，但砲塔結構、射控觀瞄系統、引擎等都將汰舊換新。

圖為國造「獵豹」輪型戰車D2樣車去年測試情形。精進版的D3樣車預計於9月亮相。（資料照）至於自雲豹八輪甲車衍伸的「獵豹」輪型戰車，與M60A3戰車同樣搭載105公厘戰車砲，以「量產型」性能優化為目標的D3樣車，已於上月完成全車系統組裝，可望於今年9月的台北航太國防展亮相，後續是否量產則尚待觀察。

陸軍最新一期《裝甲兵季刊》於7月1日上線，除了介紹輪型戰車的防衛作戰運用，同時引用陸軍裝訓部作發室研究資料庫的數據，將M1A2 SEPv3（與M1A2T同等級）戰車、構改版M60A3戰車，及輪型戰車（意指「獵豹」）的性能進行比較。從表格可見，M1A2T戰車無論在靜止或行進時，面對固定或移動目標，射擊命中率皆在九成以上，為三型戰車之中最佳；「獵豹」輪型戰車居次，M60A3構改型緊追在後，仍保有85％至95％的水準。

國軍最新一期《裝甲兵季刊》比較M1A2 SEPv3、M60A3構改、輪型戰車的性能。（擷取自裝甲兵季刊第276期）若比較1分鐘接戰目標數、首發接戰時間、接續發射擊時間等性能，M1A2T戰車皆略為領先M60A3戰車及「獵豹」輪型戰車，可使用砲彈也更加多元。但M60A3戰車構改後，仍保有一項優勢，其主砲攜彈量達63發，優於M1A2T戰車的42發，以及「獵豹」戰車的33發。

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